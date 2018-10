HZS ČR: Poklepání základního kamene. Připravujeme výstavbu nové stanice ve Slavkově u Brna

Výstavba nové stanice by měla být zahájena do konce letošního roku. Ukončení plánujeme na konec roku příštího. Cena stavby podle projektu se odhaduje na bezmála 35 milionů korun. Financována bude ze státního rozpočtu. Projekt, příjezdovou cestu, mostek a část oplocení hradí město Slavkov u Brna. Město také zajistilo pozemek na stavbu, který je vhodně umístěn vzhledem k frekventovanému silničnímu tahu I/50 a centru města.

Nový areál se stane společným výjezdovým centrem HZS a ZZS Jihomoravského kraje. Původní hasičská stanice zůstane dobrovolným hasičům, kteří ji dnes sdílejí společně s naší jednotkou.

Slavnostní akce se dnes účastnil generální ředitel HZS ČR genmjr. Drahoslav Ryba, který ocenil vznik nové stanice a konstatoval, že dosavadní prostory jednotky již nevyhovují současným podmínkám a poděkoval za přípravu výstavby: „Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na tom, že tady dnes stojíme, ať už to byl Jihomoravský kraj, ať už to bylo město Slavkov a samozřejmě všem, kteří se zasloužili o to, že to takto dopadlo.“

Kromě generálního ředitele dnes do Slavkova u Brna zavítali také jeho náměstci brig. gen. Slavomír Bell a plk. Fratišek Vavera. Akci navštívil místopředseda senátu Parlamentu ČR Ivo Bárek, náměstek jihomoravského hejtmana Roman Hanák, starosta Slavkova u Brna Michal Boudný a ředitel HZS Jihomoravského kraje plk. Jiří Pelikán. Za hlavní složky IZS pozvání přijal ředitel jihomoravské policie plk. Leoš Tržil a ředitel jihomoravské záchranné služby Milan Klusák.

autor: Tisková zpráva