Hasičský záchranný sbor: Výcviky pro Afriku v koronavirovém roce 2020

První pololetí roku 2020 bylo obdobím, kdy všechny mezinárodní organizace zjišťovaly jiné možnosti mezinárodní spolupráce než pomocí osobních setkání. V létě 2020 již měla většina institucí nastavené své virtuální prostředí, které pro ně bylo nejvhodnější pro komunikaci v online módu.

Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) společně s Institutem ochrany obyvatelstva (IOO) zorganizovala ve 2. pololetí 2020 čtyři online výcviky, kdy čeští odborníci učili africké záchranáře doslova napříč Afrikou, a to jak ze severu na jih, tak z východu na západ. Po prvním říjnovém online „Výcviku informačních systémů WISER pro státy Východoafrického společenství EAC“ následovaly listopadové kurzy „Regionální virtuální table-top výcvik reakce na chemickou událost pro členské státy hospodářského společenství západoafrických států ECOWAS“ a „Základní výcvik reakce na chemickou událost pro členské státy mezinárodního úřadu pro rozvoj severovýchodní Afriky IGAD“. Vzdělávací akce byly v prosinci zakončeny „Opakovacím výcvikem reakce na chemickou událost pro instruktory a experty států Východoafrického společenství EAC“.

Rok 2020 byl rokem změn. Naučil nás komunikaci s partnery v on-line prostředí, zadávání studijních materiálů na web OPCW nebo vytváření a vyhodnocování testů. Různé typy akcí nám umožnily výuku různých témat pro odlišné africké kultury, kdy jedna část Afriky aktivně komunikovala, zatímco komunita jiné části Afriky z ostýchavosti spíše mlčela. Výcvik pro západní Afriku probíhal v angličtině se simultánním překladem do francouzštiny. Občas měli účastníci problém s připojením, k výuce často používali pouze mobil, na kterém, když zapomněli vypnout kameru, bylo možno online sledovat ruch afrického města. Vzhledem k omezeným možnostem datového připojení probíhaly všechny výukové akce bez větších přestávek a bez pauzy na oběd. Výhodou online spolupráce s africkým regionem bylo podobné časové pásmo, nebylo nutno vyučovat v našich nočních hodinách, což by se stalo například při výuce pro jihovýchodní Asii.

Afrika nám byla v minulém roce blízká i vzdálená. Nebylo nutno cestovat mnoho hodin do cílové destinace, stačilo připojení z pohodlí učebny. Na rozdíl od dřívějších let jsme byli v Africe během tří měsíců čtyřikrát, a začátkem února nás čeká další dvoudenní výcvik – tentokrát pro jihoafrický region. Během tří měsíců a v celkovém součtu pouze několika pracovních dní jsme vyškolili 108 afrických záchranářů. I když online výuka nemůže nahradit reálný praktický výcvik a osobní konzultace, je v současnosti jediným možným řešením mezinárodního vzdělávání. Ke všem online akcím bylo virtuálně připojeno i mnoho pozorovatelů, kteří sledovali výuku a ocenili práci instruktorů Institutu ochrany obyvatelstva. Závěrem za všechny zmíním prosincové poděkování týmu IOO (anglicky PPI) od speciálního poradce OPCW (Special Advisor on Assistance and Protection) pana Shawna DeCaluwe: „All the best to the whole PPI team. Thanks for the superb cooperation this year.”

Informace o jednotlivých akcích je možno nalézt na webu OPCW ZDE.

