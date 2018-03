Hejtman Netolický: ČD slibují, že v rámci organizačních změn nebudou v regionu propouštět

Hejtman Martin Netolický jednal také s místopředsedou představenstva Ludvíkem Urbanem a členem představenstva Miroslavem Kupcem o připravovaných organizačních změnách v depu kolejových vozidel v České Třebové. Zástupci dopravce byl ujištěn, že propouštění pracovníků v tomto depu nehrozí.

„Od počátku, kdy jsem zcela náhodou obdržel informaci o připravované organizační změně, chci znát detailní důvody, proč České dráhy o tomto vůbec uvažují a jaký to bude mít dopad nejen na zaměstnanost. Budu bojovat za to, aby v našem regionu zůstaly výkony, které přinášejí zaměstnanost ve městě, které je s železnicí spjaté. Nedovedu si představit, že by regionální doprava v našem kraji byla realizována jinými depy a lidmi mimo náš region. Byl jsem ujištěn, že se tato organizační změna nedotkne technických profesí ve smyslu jejich propuštění, což je pro mne nejdůležitější informace. Dráhy však počítají s tím, že by někteří zaměstnanci do budoucna museli za prací cestovat například do Pardubic či Prahy,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „České dráhy si musí uvědomit, že jakákoliv organizační změna ve městě, které je na železnici dlouhodobě velmi úzce vázané, se projeví daleko více než ve městech typu Prahy či Brna. Navíc jednáme o dalším rozvoji VOŠ a SŠ technické, a proto mi přijde velice nešťastné vnášet tímto způsobem nervozitu nejen mezi současné zaměstnance, ale i budoucí absolventy školy,“ sdělil hejtman Netolický.

Ten se zástupci dopravce řešil také každoroční nostalgické jízdy v úseku Česká Třebová – Hanušovice. „Stejně jako v předchozích třech letech budeme i v letošním roce provozovat letní nostalgické jízdy. Dlouhodobě však bojujeme nejen se stavem historické techniky, ale i nedostatkem strojvůdců schopných tyto stroje ovládat. Jednáme proto o možnosti jak tuto situaci změnit, abychom byli schopni každou sobotu cestujícím nabídnout parní lokomotivu místo pravidelného střídání s motorovým vozem ze 60. let,“ sdělil hejtman Netolický.

Psali jsme: Pardubický kraj: S dětmi v rodinných skupinách je měně problémů než v ústavním prostředí Pardubický kraj: S pomocí může rodina dobře fungovat, i když není ideální Na rekonstrukci silnic v okolí Včelákova dá Pardubický kraj 90 milionů Hejtman Netolický: Studenti, kteří podepíší s Českými drahami smlouvu, získají další benefity

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: komerční tisková zpráva