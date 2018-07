Holding CSG jako jediný mimo USA komerčně provozuje legendární vrtulníky UH-60 Black Hawk

Toto tréninkové centrum pro piloty vrtulníků se úspěšně rozrůstá a pořizuje další vrtulníky.

Výcvikové centrum SLOVAK TRAINING ACADEMY (STA) v Košicích bylo vybudováno za více než 25 milionů USD bez finančního přispění státu a firmy holdingu CSG do něj dále investují. V současnosti především do vrtulníkové techniky a zázemí pro teoretický výcvik, aby mělo centrum dostatečné kapacity pro výcvik. Nyní letecký park centra tvoří 16 vrtulníků, většina z nich je amerického původu. Je mezi nimi zatím i jeden stroj Sikorsky UH-60A Black Hawk a jeden simulátor určený pro tento typ stroje. Díky němu je STA potažmo holding CSG ve světě jediným komerčním provozovatelem tohoto legendárního stroje mimo území USA.

A nezůstane jen u jednoho exempláře. Už nyní se STA připravuje na dodání dalšího vrtulníku UH-60A Black Hawk, který by měl do Košic dorazit po vyřízení všech dokladů a náležitostí za měsíc a půl. Další dva stroje stejného typu bude mít STA k dispozici už na konci listopadu. Ale ani to nebude konečný výčet, STA plánuje i nákup pátého stoje, který bude mít odlišnou avioniku a tzv. skleněný kokpit s digitálními zobrazovacími jednotkami, který umožní výcvik i pro nejnovější verze UH-60M. Ty jsou ve výzbroji vzdušných sil několika států a jsou v současnosti zaváděny i do slovenské armády.

Bezproblémovému provozu vrtulníků i vysoké profesionalitě výcviku v košické STA napomáhají i američtí pilotní instruktoři a technici, kteří mají velké zkušenosti a rozsáhlé znalosti ze svého minulého působení v ozbrojených složkách Spojených států. I proto není vyloučené, že v budoucnu STA pořídí další vrtulníky UH-60. Ovšem Black Hawk není jediným americkým typem ve flotile STA. Tvoří ji i stroje MD-500E, Schweizer H269 a Bell 206. STA si navíc ještě objednala speciálně upravený typ MD-530F.

autor: Tisková zpráva