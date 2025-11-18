Hospodářská komora: Bez zásadní změny stavební legislativy nepůjde Česko restartovat

Hospodářská komora ČR proto vítá iniciativu hnutí ANO co nejrychleji rozpohybovat stavebnictví a zásadně zjednodušit i zrychlit povolování staveb, aby se znovu otevřel prostor pro investice a zejména bytovou výstavbu.
“Zásadní urychlení povolovacích procesů ve výstavbě patří dlouhodobě mezi hlavní požadavky českých podnikatelů. Stavebníci potřebují jasná pravidla, předvídatelnost a rychlost. Současný stav, kdy i přes provedené změny legislativy máme stále jedny z nejpomalejších povolovacích procesů v Evropě, je pro konkurenceschopnost naší ekonomiky devastující. Proto každý návrh na další zrychlení a zjednodušení povolování staveb a územního plánování bude mít naši podporu stejně jako skutečná digitalizace stavebního řízení. Řešením by pro digitalizaci mohly být PPP projekty," řekl prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.
Hospodářská komora v této souvislosti připomněla, že legislativní návrhy ANO vycházejí z rekodifikace stavebního práva, která byla před čtyřmi lety vyhlášena v odborné anketě Zákonem roku 2021. Anketa tehdy ocenila nový stavební zákon zejména pro jeho ambici vytvořit předvídatelnější prostředí pro investory a zásadně zjednodušit a urychlit povolování staveb v duchu principu „jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko“ tak, aby délka procesu nepřesáhla jeden rok.
„To je pro podnikatele působící či navázané na stavebnictví pro plánování jejich výrobních a personálních kapacit a investice zcela zásadní. Dřevařský průmysl, výrobci stavebních hmot a zpracovatelský segment je závislý na předvídatelnosti potřeb stavebnictví. Je to jeden z klíčových momentů udržení rozumných cen stavební výroby a kolegové z odborných sekcí po předvídatelnosti už roky volají. Jsme proto rádi, že nový návrh rozvíjí tento oceněný zákon a přidává k němu další čtyři roky zkušeností, jak věci nedělat. Hospodářská komora ČR stála u vzniku tehdy oceněného zákona a vážíme si toho, že můžeme být u jeho dalšího vylepšení,“ doplnila předsedkyně sekce územního a regionálního rozvoje HK ČR Hana Landová, která v roce 2021 vedla tým Hospodářské komory, jenž na tomto oceněném zákoně pracoval.
„Navrhovaná modernizace stavebního práva může rychle rozhýbat investice v bytové výstavbě, dopravní infrastruktuře i veřejné infrastruktuře a vybavenosti. Je klíčové vytvořit prostředí, kde investor bude mít jistotu, že projekt projde povolovacím řízením v předvídatelném čase," popsal základní podmínku nápravy situace předseda sekce pro stavebnictví Hospodářské komory ČR Jiří Nouza.
Klíčové body, které HK ČR na novém návrhu oceňuje:
Jasné rozdělení kompetencí
Územní plánování v samostatné působnosti obcí a odbřemenění a zrychlení procesu pořizování územně plánovací dokumentace umožní samosprávám doručit své volební sliby v témže volebním období bez nutnosti čelit obstrukcí v povolovacích řízeních. Obce si při tom mohou službu pořizování zajistit tzv. létajícím pořizovatelem nebo jim ji poskytne úřad bezplatně.
Princip „jeden úřad, jedno povolení, jedno razítko"
Návrh se vrací k osvědčenému konceptu centralizace kompetencí v technicistním povolení záměru, který má potenciál výrazně zkrátit povolovací lhůty. Jednotné řízení znamená konec složitého projednávání na různých úřadech a jasnou odpovědnost státní správy. Stavebník může současně se žádostí předložit návrh rozhodnutí s odůvodněním tak, jako to je běžné v případě žalob a úřad tak může návrh a odůvodnění využít, což zejména u větších projektů může přinést podstatnou časovou úsporu na straně úřadu.
Zkrácení povolovacího řízení na jeden rok
Ambice stanovit jasnou a závaznou lhůtu pro dokončení povolovacího procesu je zásadní pro plánování investic. Podnikatelé i municipality potřebují vědět, kdy mohou začít stavět. K tomu vede odbourání nadbytečné „razítkománie,“ sloučení agend a pokud se úřad zpozdí, vrátí žadateli poplatek.
Předvídatelnost pro investory
Předběžná informace jako institut je posílen a dává tak úřadu možnost nasměrovat stavebníka hned na začátku a odbourat tak nadbytečnou byrokracii s nedokonalými žádostmi. Stavebníkům pak možnost předem konzultovat stavební záměr s úřadem a získat jasné podmínky schválení přispívá ke snížení investičních rizik. To přiláká jak domácí, tak zahraniční kapitál do českého stavebnictví.
Rozšíření vyhrazených staveb
Zařazení projektů hromadného bydlení nad 10 000 metrů čtverečních ihned mezi vyhrazené stavby se zrychleným procesem může pomoci řešit akutní bytovou krizi. Stejně tak prioritizace dopravní a technické infrastruktury, ale i veřejné a občanské vybavenosti jako např. školských a zdravotnických zařízení.
Funkční digitalizace
Dokončení digitalizace stavebního řízení včetně digitální technické mapy musí být realizováno způsobem, který skutečně pomůže, nikoli zatíží úředníky i stavebníky. Správně provedená digitalizace výrazně zjednoduší komunikaci a sníží administrativní náklady. Vytyčení směru k využití moderních nástrojů, včetně zapojení umělé inteligence, a důkladné otestování před spuštěním je jednoznačnou a nezbytnou podmínkou – sektor s multiplikátorem vyšším než 3 nemůže být digitalizován metodou pokus omyl.
Zrušení Jednotného environmentálního stanoviska
Jednotné environmentální stanovisko bylo velmi komplikovaným požadavkem, který výrazně prodlužoval povolovací řízení a prodražoval výstavbu. Vítáme proto jeho zrušení, což přinese výrazné omezení byrokratických překážek a zjednodušení závazných stanovisek dotčených orgánů.
Metodické vedení úřadů
Zřízení poradního metodického místa pro obce a vytvoření robustní databáze vzorů rozhodování, přidělení konkrétních odpovědných osob jednotlivým NUTS je konečně konkrétním krokem ke sjednocení povolovací a aplikační praxe po které investoři dlouhodobě volají.
Podpora bytové výstavby pro zaměstnance
Zájem připravit systém zvýhodněných daňových odpisů na stavbu služebních a firemních bytů pro zaměstnance.
Vedle modernizace stavebního práva je důležité podívat se i na další aspekty toho, co komplikuje a prodražuje výstavbu. Jednou oblastí je zbytečně vysoký počet technických norem, které zásadně zvyšují cenu výstavby, aniž by něco užitečného přinášely, druhou pak přehnaná implementace různých ekologických předpisů.
„Například při zavádění evropských pravidel pro energetickou účinnost budov vidíme, že český přístup vůbec nebere do úvahy náklady těchto často ekonomicky nereálných požadavků. Zatímco ostatní země pravidla nastavují tak, aby měla co nejmenší negativní ekonomické dopady, v Česku úředníci často usilují především o pochvalu Bruselu. Pevně věříme, že se nová vláda bude chovat stejně pragmaticky jako vlády v ostatních zemích, abychom potřebná ekologická pravidla implementovali, aniž by poškozovala vývoj české ekonomiky a že už nepřipustí žádný další gold-plating. Je také nejvyšší čas, abychom konečně zavedli pravidlo „jedna nová povinnost výměnou za dvě zrušené“, jak se začíná praktikovat v Evropě,“ uzavírá viceprezident Hospodářské komory ČR Tomáš Prouza.
autor: Tisková zpráva