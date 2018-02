Hospodářská komora: Vraťte živnostníkům paušály, které jste jim loni sebrali

Vloni ale parlament navzdory smyslu paušálů a kritice Hospodářské komory limity výdajových paušálů bezdůvodně snížil na polovinu. Hospodářská komora apeluje na vládu, aby na svém zítřejším ranním jednání k návrhu občanských demokratů opětovně vrátit limity paušálů na původní hodnoty přistupovala nadstranicky a vyhověla tak živnostníkům, kterým snížení limitů zkomplikovalo podnikání.

Hospodářská komora přitom upozorňuje, že snížení limitů na výdajové paušály nepředcházela řádná diskuze s odbornou veřejností ani podnikateli. Komora proto již v loňském roce dopisem apelovala na senátory, aby zachovali příjmový limit pro uplatňování výdajového paušálu na hodnotě 2 milionů korun. Rozhodli ale pro jejich smrsknutí na polovinu.

Podle Hospodářské komory nebyl jakýkoli logický důvod limity výdajových paušálů snižovat.

Pro drobné živnostníky jsou výdajové paušály nejjednodušším způsobem, jak daňové povinnosti plnit a nebýt zavaleni stohy papírů. Snížením limitu atraktivita výdajových paušálů pro mnoho drobných podnikatelů ale poklesla, a vloni schválená novela se tak stala jedním z řady kroků, které v minulém volebním období směřovaly k omezování a regulaci drobného podnikání v České republice. Uplatňování výdajových paušálů podnikateli je přitom výhodné i pro stát, výrazně zjednodušuje byrokracii.

V roce 2017 schválil Parlament novelu zákona o dani z příjmu (zákon č. 170/2017 Sb.), která mj. snižovala limity pro uplatnění výdajových paušálů na polovinu tehdejšího stavu. Z příjmů 2 mil. Kč se snížil limit na 1 mil Kč ročně. Z pohledu výdajů jsou nyní limity nastaveny následovně:

a) 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč,

b) 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč,

c) 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 300 000 Kč,

d) 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odstavce 1 písm. d) a odstavce 6; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 400 000 Kč.

Psali jsme: Hospodářská komora: Malé a střední podniky vyhlížejí rekordní rok Hospodářská komora: Čtyřicet procent studentů chce podnikat, bojí se ale neúspěchu i legislativních překážek Hospodářská komora: Je na čase, aby ministerstvo dopravy přešlo od slov k činům Hospodářská komora: Střední Čechy se staly ubytovnou Prahy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva