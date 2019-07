Hygienická stanice Praha: 28. červenec - Světový den hepatitidy

Virová hepatitida (virový zánět jater) je nakažlivé onemocnění způsobené viry, které napadají jaterní tkáň. Rozlišujeme krátkodobé (akutní) infekce a dlouhodobou infekci nazývanou chronická hepatitida, která může vést k život ohrožujícím komplikacím, jako jsou cirhóza (ztvrdnutí jater), selhání jater či rakovina jater. Rozlišujeme několik druhů hepatitid, a to podle viru, který způsobil virovou hepatitidu, způsobu přenosu, závažnosti a možných následků onemocnění. V ČR se vyskytují nejčastěji hepatitidy A a C, méně často jsou zastoupena onemocnění žloutenkou B a E.

Včasný záchyt hepatitid vede k rychlému zahájení účinné léčby a dává velkou šanci na úplné vyléčení. HSHMP dlouhodobě doporučuje zájemcům zvážit možnost očkování proti virové hepatitidě A a B, zejména je lze doporučit osobám zaměstnaným v potravinářství. V rámci prevence výskytu hepatitid HSHMP upozorňuje na nutnost pečlivě dodržovat pravidla osobní hygieny, nekonzumovat potraviny a vodu z neověřených či nedůvěryhodných zdrojů, a to zejména při cestování a vyvarovat se rizikového chování, tedy hlavně nitrožilního užívání drog se sdílením injekčních jehel a stříkaček. Vhodnou příležitostí, kdy lidé mohou zdarma zjistit, zda případně hepatitidou B a C netrpí, nabízí každoročně v listopadu konaná akce Evropský týden testování na HIV a žloutenky. Tuto událost HSHMP na svých internetových stránkách vždy aktivně propaguje, naposledy v listopadu 2018 (ZDE).

Detailní informace o hepatitidách obsahuje osvětový leták Státního zdravotního ústavu ZDE

V prevenci žloutenky A sehrává stěžejní roli důsledná hygiena rukou, tzn. nutnost umývat si ruce teplou vodou a mýdlem po každé návštěvě toalety a vždy před jídlem. Virus se totiž vylučuje stolicí. Důležité je vyvarovat se konzumace potravin neumytýma rukama, protože virus žloutenky A do těla vniká ústy, a to právě při konzumaci potravin nečistýma rukama. Ruce je důležité umývat rovněž po návratu z venku domů i před každým jídlem. Zdůrazňovat mytí rukou je z pohledu hygienika potřeba stále dokola. Nedoporučuje se současně konzumace syrových salátů, zeleniny a ovoce, pokud nejsou oloupány a řádně omyty. Není vhodné ani sdílet svačinu, pití, cigaretu nebo ručník. HSHMP doporučuje také použít příruční desinfekci, kterých je dnes k dostání na trhu nespočet. Je nutné nezapomínat na to, že možné riziko se může skrývat i na madlech košíků v obchodních domech nebo na držadlech v prostředcích hromadné dopravy. Na téma správné hygieny rukou publikuje HSHMP pravidelné příspěvky, jedním z nich je například článek z května roku 2018 věnovaný Světovému dni hygieny rukou (ZDE).

Podle informací Svazu zdravotních pojišťoven ČR (SZPČR) ze začátku letošního července případů žloutenky v ČR během uplynulých pěti let ubylo o 15 procent. Na druhou stranu rostou náklady na léčbu, protože přibývá chronicky nemocných, zejména se žloutenkou C. Ročně dle SZPČR lékaři žloutenku C nově diagnostikují přibližně u 1000 pacientů, celkově zdravotní pojišťovny evidují přibližně 50 000 lidí s touto diagnózou. Nemocní často o své chorobě nevědí, protože příznaky nejsou výrazné, může to být nechutenství nebo únava. Cirhóza jater se rozvine asi u 20 až 30 procent nemocných. (ZDE)

Na úseku virových hepatitid (dále jen „VH“) byla situace v hlavním městě Praze v roce 2018 klidná, u virové hepatitidy A došlo proti roku 2017 k poklesu z 54 onemocnění na pouhých 16 onemocnění. Stejný počet onemocnění (16) byl hlášen u virové hepatitidy B (dále jen “VHB“), kde přetrvává příznivý trend. Nízký počet hlášených onemocnění je jednoznačným důsledkem očkování proti VHB. Nicméně byl zaznamenán nárůst počtu hlášených onemocnění chronickou VHB z 58 onemocnění v roce 2017 na 80 onemocnění v roce 2018. Nízký výskyt hlášených onemocnění téměř beze změn oproti roku 2017 byl zaznamenán u virové hepatitidy C, kdy bylo hlášeno 22 případů onemocnění. Na tomto nízkém počtu hlášených onemocnění se podílí dostupná cílená léčba, kterou dojde k likvidaci viru a pacient nadále není infekční. Hlášení nových onemocnění virové hepatitidy E zůstalo na podobné úrovni jako v předchozích letech (42 hlášení v roce 2018 oproti 50 v roce 2017).

Psali jsme: Pražská hygienická stanice: Zvlášť opatrní by měli být v letních horkých dnech senioři Hygienická stanice Praha: Zmrzliny a ledové tříště pod dozorem Hygienická stanice Praha: Čemu věnovat pozornost při výběru dětského tábora Pražští hygienici informují o kvalitě vody v přírodních koupalištích

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva