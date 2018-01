In Karta ČD vstupuje do virtuálního světa

České dráhy testují unikátní technologickou novinku, která zjednoduší odbavení cestujících ve vlacích. Přicházejí se zákaznickou kartou v mobilním telefonu s rotujícím QR kódem. Zcela noví zákazníci si vytvoří Virtuální In Kartu (VIK), ti stávající si do mobilního telefonu přenesou obraz své čipové In Karty (OIK). Ověřovací provoz In Karty v mobilním telefonu zahájil národní dopravce 16. ledna.

„Tím zjednodušíme odbavení a zákazníci už nemusejí nosit čipové karty. Vytvoření In Karty v mobilním telefonu je přitom velice snadné. Stačí k tomu doslova pár minut. Nový zákazník si stáhne a nainstaluje do mobilu s operačním systémem Android nebo iOS poslední verzi aplikace Můj vlak a vytvoří si v aplikaci uživatelský účet. Vlastní pořízení Virtuální In Karty nebo Obrazu stávající čipové In Karty je možné v aplikaci Můj vlak, a to v uživatelském profilu v části s identitou cestujícího,“ vysvětluje postup vytvoření In Karty v mobilu Zuzana Čechová, ředitelka Odboru cenotvorby a produktové komunikace ČD, a.s.

Novou Virtuální In Kartu je potřeba před prvním použitím autorizovat průvodčím ve vlaku a potom už má neomezenou platnost. Pokud už zákazník čipovou kartu má a vytvoří si v mobilu jen její „obraz“, pak se všechny údaje automaticky zreplikují a není je potřeba nijak autorizovat. Obraz In Karty má platnost stávající čipové karty.

„Čipovou In Kartu dnes využívá asi 750 tisíc zákazníků Českých drah. Její přesun do virtuálního světa je další významný technologický posun v odbavení. Předpokládám, že tuto novinku vyzkouší jako první mladí lidé, pro které je pohyb ve virtuálním světě samozřejmostí. Celý systém bude dál rozvíjet a spravovat dceřiná společnost ČD – Informační systémy,“ dodává člen Představenstva ČD, a.s., pro osobní dopravu Michal Štěpán a dodává: „Jde o otevřené řešení, jak pro smluvní dopravce, tak pro jednotlivé integrované dopravní systémy. Tím se otevírá cesta k další spolupráci s městy či kraji v celé republice.“

Zákaznické aplikace je možné do In Karty v mobilním telefonu nakupovat prostřednictvím e-shopu ČD nebo aplikace Můj vlak, eTikety navíc i přes mobilní web. Nakupovat lze hned po pořízení In Karty v mobilním telefonu (pozn. u nové Virtuální In Karty je lze použít až po její prvotní autorizaci a ověření údajů průvodčím ve vlaku). Pak již stačí při každé cestě předložit ke kontrole jízdních dokladů ve vlaku příslušný 2D kód v aplikaci Můj vlak, aby vlakový personál načetl nárok na slevu nebo např. zakoupený eTiket.

K jednomu uživatelskému účtu na webu Českých drah lze v aplikaci Můj vlak přiřadit jednu In Kartu v mobilním telefonu, která je s ním po celou dobu své platnosti spárována. Součástí In Karty v mobilním telefonu je sleva RAILPLUS, platná v mezinárodní přepravě, projevující se vizuálním zobrazením loga RAILPLUS na displeji mobilního telefonu.

In Karta v mobilním telefonu neobsahuje elektronickou peněženku (EPIK). „In Karta v mobilu s tzv. rotujícím QR kódem je opravdu evropsky unikátní produkt. QR kód má v sobě zašifrovanou fotografii, osobní údaje o uživateli, seznam slevových aplikací a také čerstvě zakoupených jízdenek. To umožňuje vlakovému personálu provést kontrolu off-line a zároveň tento QR kód nelze kopírovat, čímž se výrazně zvyšuje ochrana proti zneužití,“ uzavírá předseda Představenstva ČD –Informační systémy, a.s., Miloslav Kopecký.

Psali jsme: České dráhy otevřely v Rakovníku novou halu pro opravu a údržbu kolejových vozidel České dráhy: Výluka traťové koleje v úseku Prostějov hl.n. - Nezamyslice České dráhy: ČD Ski v zimní sezóně 2018 nově i ve Švýcarsku České dráhy: Zvláštní jízdné pro žáky a studenty od 15 do 26 let

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: komerční tisková zpráva