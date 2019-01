JE Temelín: Videomapping, kouzla, prohlídka technologie nebo svatby pomohly loni k návštěvnickému rekordu

Historicky nejvyšší návštěvnost zaznamenalo loni Infocentrum Jaderné elektrárny Temelín. Do jeho zázemí v zámečku Vysoký Hrádek dorazilo 46 267 evidovaných návštěvníků.

To je o osm tisíc návštěvníků více než v dosud rekordním roce 2014. Mezi zájemci o energetiku dominovali Češi, největší nápor zažívalo infocentrum v září, kdy přivítalo téměř deset tisíc lidí. Dohromady s Dukovany pak obě jaderná infocentra navštívilo přes 82 tisíc lidí.

ři čtvrtiny tvořili individuální návštěvníci nebo objednané skupiny. Čtvrtinu pak školní exkurze. Zájem lidí byl také o akce, které loni jihočeská elektrárny pro veřejnost připravila. Jen na videomapping u příležitosti stoletého výročí vzniku samostatného Československa, Temelínské čarování v zámeckém parku, den otevřených dveří nebo adventní projížďky noční elektrárnou přišlo loni k Temelínu přes deset tisíc lidí. Někteří se dokonce podívali i útrob temelínských dominant přímo za provozu. „Chladicí věže mě fascinovaly vždycky. Je to úžasná stavba. Překvapilo mě, jak uklidňujícím dojmem na mě působily. Příjemně zde hučí voda a zajímavý byl pohled do páry. Rozhodně bych se tady dokázal i učit,“ shrnul své pocity Michael Šatylov z Prahy, jeden z účastníků letního Dne otevřených dveří.

Právě Den otevřených dveří zažil loni v Temelíně nový formát. Tradiční areálové projížďky nahradila procházka s návštěvou vybrané technologie. Nový model se podle energetiků osvědčil a i letos bude mít dvě stě padesát návštěvníků možnost podívat se přímo dovnitř některých částí jihočeské jaderné elektrárny. „Loni návštěvníci šli „po stopách“ vody, letos budou následovat palivo. Účastníci se tak podívají například do budovy, ve které se skladuje použité palivo,“ naznačil novinky Petr Šuleř, vedoucí komunikace jaderných elektráren ČEZ.

Ze zahraničí do Temelína přijelo 1 663 návštěvníků z 37 zemí. Nejčastěji to byli Rakušané (473), Poláci (301) a Němci (254). Zájem prohlédnout si Temelín měli ale i lidé například z Kanady, Kataru, Nového Zélandu nebo Brazílie.

Temelínské chladicí věže byly „svědkem“ také jubilejní sté svatby. V dubnu si v zámeckém parku řekli ano Filip Lidinský a Iveta Mikolášková z Albrechtic. (více na https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/6361.html) Loni u jaderné elektrárny do manželství vstoupilo osm párů, od roku 2006 pak celkově 106 snoubeneckých dvojic.

Nabídku služeb ČEZ ve svých infocentrech průběžně rozšiřuje. Novinkou posledních let je možnost vyfotit na maketě reaktorového sálu, v zámeckém parku si projít ptačí stezkou nebo nahlédnout do útrob včelího úlu.

autor: Tisková zpráva