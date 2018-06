Jihlavská nemocnice má nový diagnostický přístroj. Pomůže zejména onkologickým pacientům

Pro pacienta probíhá vyšetření tak, že se mu aplikuje radioaktivní látka do žíly a na pracovišti dokáží zachytit její rozložení v celém těle a najít tak metastázy. Dávka záření je proto pořád stejná, ačkoli dokáže vyšetřit celého pacienta. Přístroj slouží zdravotníkům k tomu, aby mohli přesně určit, v jaké pozici se nachází ložisko radioaktivity. Kamera přístroje má nejmodernější software a lze díky němu předvídat vývoj onemocnění. „Dokáže říct, jestli dosavadní léčba je vhodná a má smysl v ní pokračovat,“ popisuje primář oddělení Jiří Prášek.

Druhým využitím nového přístroje jsou dynamické studie, kterými se zjišťuje, jak jednotlivé orgány v těle pracují. Zdravotníci jsou schopni posoudit jejich funkci. Pomůžou tak například pacientům, u kterých ultrazvukové vyšetření ukazuje, že je daný orgán zdánlivě v pořádku. Po vyšetření na SPECT/CT se ale zjistí, kde by mohl být skutečný problém. Nejčastěji se vyšetřují ledviny nebo játra. Mezi další vyšetření patří například evakuace žaludku: „Konkrétně dokáže přistroj pomoci pacientovi, který má po každém jídle pocit tlaku v žaludku a žádné jiné vyšetření mu nedokázalo určit, co je špatně. Pacientovi dáme označenou stravu, kterou sní, posadí se ke kameře a my sledujeme, jak rychle odchází radioaktivita ze žaludku. Zjistíme, že odchází velice rychle. Pacient má pocit, že strava odchází velice pomalu, ale skutečnost je opačná,“ vysvětluje konkrétní případ funkční poruchy primář Jiří Prášek.

Přístroj tak dokáže pomoci pacientům, u kterých jiné vyšetřovací metody nedokázaly zjistit příčiny jejich problémů.

Nové SPECT/CT stálo 17 920 100 korun včetně DPH a doplnilo stávající moderní vybavení pracoviště jihlavské nemocnice.