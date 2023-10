Jihočeská centrála cestovního ruchu: Třeboňsko láká na své podzimní kouzlo i soutěž o voucher na víkendové ubytování či služby v lázních

Letní turistická sezona je již nějaký čas minulostí. To ale neznamená, že by tím skončily možnosti na příjemné a zajímavé výlety. Naopak.

Pestré barvy listů, líné mlhy i příjemné dozvuky už slabších letních paprsků. Podzim na Třeboňsku má své nezaměnitelné kouzlo. Kdo už jej objevil, může se právě toto období pro něj stát tím optimálním na příjemný výlet. Kdo ještě ne, má pravý čas na to, aby ho také poznal.

Cestu do přírody nebo návštěvu některého z řady turistických cílů lze ideálně spojit s některým ze zbývajících podzimních výlovů. Ty pořádá Rybářství Třeboň a začínají vždy v sedm hodin ráno. Největší český rybník Rožmberk už se po výlovu znovu plní vodou na svoji klasickou výšku. Některé rybníky však výlov mají teprve před sebou.

„Chtěli bychom všechny návštěvníky pozvat zejména na výlov rybníka Svět, který se nachází přímo v Třeboni. Letos se koná od 6. do 8. listopadu a diváci uvidí naživo tradiční rybářské řemeslo, které je vyvrcholením celoroční rybářské práce,“ pozvala produktová manažerka Turistické oblasti Třeboňsko Barbora Bicková. Výlovy pokračují až do konce listopadu. Z větších třeboňských rybníků se bude lovit například Bošilecký rybník, a to v termínu od 20. do 22. listopadu.

Destinační společnost Třeboňsko si na podzimní období navíc přichystala velmi atraktivní a zajímavou akci. V soutěži mohou její účastníci usilovat o pětici hlavních výher. Těmi jsou ubytování v třeboňském hotelu Zlatá hvězda, dále voucher na služby ve Slatinných lázních Třeboň, poukazy na víkendový pobyt v penzionu U Hájovny či dvoudenní pobyt v Penziónku na Mlýně Krkavci a také dárkový balíček od Bylinky od Světa.

Kromě potřebného štěstí v soutěži je také třeba správně postupovat podle daných pravidel. „Musíte navštívit sedm z pětadvaceti vybraných turistických cílů. U nich jsou umístěné QR kódy, které si naskenujete do telefonu a ony pak zezelenají. Navštívená místa se ukládají do telefonu, a tak je třeba soutěžit stále s tím stejným. Pak jen vyplníte formulář a už soutěžíte o ceny,“ přidala Barbora Bicková.

Soutěž probíhá až do 18. prosince 2023. Seznam turistických cílů a další informace k soutěži naleznete na webu https://vylety.regiontrebonsko.cz/soutez. Nechybí mezi nimi Veselské pískovny, třeboňský zámek, vybraná infocentra i zaniklá obec na Vitorazsku nebo několik kostelů. Už jen tento seznam může pomoci naplánovat pestrý a zajímavý výlet, a navíc si ještě zasoutěžíte. Značka ideál.

