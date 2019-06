Jihočeská centrála cestovního ruchu spustila nový e-shop s turistickými materiály a předměty

Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) spustila do plného provozu nový internetový obchod s turistickými předměty a potřebami. Zájemci zde za mimořádně příznivé ceny získají pohlednice, mapy, průvodce, knihy, klíčenky, klobouky, trička a další turistické a propagační materiály, brzy i typické regionální produkty, tematicky zaměřené na jižní Čechy.

„Online nabídka nového e-shopu ve startovací etapě zahrnuje produkty JCCR, certifikovaných turistických oblastí Jihočeského kraje a Nadace Jihočeské cyklostezky, přehledně uspořádaných do kategorií: Turistické materiály, Knihy a časopisy, Reklamní předměty a Regionální produkty. Počítáme ovšem s tím, že škála nabízených produktů se bude rychle rozšiřovat,“ uvedl ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) Jaromír Polášek.

Mezi hlavní zákazníky e-shopu by měli patřit návštěvníci regionu i místní turisté, jihočeská Turistická informační centra a různé podnikatelské subjekty z oblasti příjezdového turistického ruchu, jako jsou například hotely, restaurace a podobně.

„K nákupu v e-shopu se nemusíte registrovat, pokud nakupujete pro vlastní potřebu. V tomto případě si každý zákazník (návštěvník regionu nebo místní turista) od bezplatného sortimentu má možnost objednat max. 3 ks. Pro odběr většího množství (bezplatného sortimentu), například pokud jste turistické informační centrum z jižních Čech nebo podnikatelský subjekt, stačí jednoduchá registrace, která zabere pár vteřin. Stejně jednoduchá a přehledná je pak orientace ve skupinách nabízeného sortimentu. Objednávky je možné uhradit bankovním převodem nebo kartou přes službu GoPay, fakturou či hotově při osobním převzetí. Osobní odběr v sídle Jihočeské centrály cestovního ruchu v českobudějovické ulici Boženy Němcové 12/2 nebo v Turistickém informačním centru Jižní Čechy v OC Mercury, je zdarma,“ konstatovala vedoucí oddělení domácího cestovního ruchu JCCR Andrea Hanzalová.

Přístup do e-shopu je možný proklikem z webů „Jižní Čechy“ (ZDE), „Jihočeská centrála cestovního ruchu“ ZDE či přímo prostřednictvím už zmíněného odkazu ZDE. Ústní informace o e-shopu a jeho nabídce lze získat každý všední den v době do 9:00 do 14:30 hodin na telefonu +420 725 428 645.

Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) je organizace zřízená Jihočeským krajem k výkonu funkce destinačního managementu pro region jižní Čechy. Hlavním cílem je realizace projektů zaměřených na rozvoj turistické nabídky a prezentace regionu šjako turisticky atraktivní destinace v tuzemsku i zahraničí. Tvoří produktové linie a zajišťuje vydávání tištěných propagačních materiálů. JCCR je provozovatelem Informačního Systému Cestovního Ruchu Jihočeského kraje na www.jiznicechy.cz. JCCR koordinuje činnost turistických oblastí na území Jihočeského kraje, spolupracuje s městy a obcemi, infocentry a subjekty cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru. Úzce spolupracuje s agenturou CzechTourism, včetně jejích zahraničních zastoupení a komunikuje a spolupracuje se zahraničními partnery při tvorbě a realizaci přeshraničních projektů.

E-shop funguje na adrese ZDE

autor: Tisková zpráva