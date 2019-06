Jihočeský kraj: Cvičení ZÓNA 2019 prověří krizové štáby a složky IZS během fiktivní nehody elektrárny Temelín

6. 6. 2019 15:18

Prověřit schopnost krizových štábů a složek Integrovaného záchranného systému Jihočeského kraje aktivně reagovat na fiktivní nehodu v Jaderné elektrárně Temelín. To jsou hlavní cíle cvičení ZÓNA 2019, které se koná od pondělí 10. do středy 12. června. Potvrdila to vedoucí Oddělení krizového řízení Jihočeského kraje Marta Spálenková.