Jihočeský kraj: Pomáháme, protože chceme! Zapojte se do 72 hodin

Dne 12. 10. 2018 se mohou dobrovolníci bez rozdílu věku zapojit do úklidu Branišovského lesa. Tuto akci pořádá Radambuk – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje v rámci projektu 72 hodin.

Co je 72 hodin?

Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit. Kdykoliv během těchto 72 hodin a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. Výsledkem těchto projektů bude mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků.

Do projektu je samozřejmě možné se zapojit i jakkoliv jinak. Například vymyslet úklidovou akci, zazpívat seniorům, či natřít autobusovou zastávku. Nápadů je mnoho a ne vždy se k nějakému kroku rozhoupeme, projekt 72 hodin je vhodnou příležitostí, jak udělat to, na co se už dlouho chystáte…

Kdy to celé proběhne?

Projekty budou probíhat po celém Česku od čtvrtka 11. října 2018 od 12:00 do neděle 14. října 2018 do 12:00. Projekty mohou být libovolně dlouhé. Může se tedy jednat jen o několikahodinovou aktivitu, či o třídenní maratón dobrovolnických prací.

Kdo a jak se může zapojit?

Projekt je určen dětem i rodičům, mladým lidem, neziskovým organizacím, ale i neformálním skupinám a jednotlivcům, zkrátka všem, kteří podporují myšlenku dobrovolnictví a není jim cizí nezištně pomoci druhým, nebo svému okolí.

Vymyslete s kamarády projekt, který vás bude bavit, zlepší vaše okolí, pomůže lidem kolem vás, nebo jen někoho potěší. Na webu ZDE či facebooku ZDE naleznete mnoho informací o tom, jak postupovat, aby se vaše nápady proměnily na skutečnost. Dívejte se kolem sebe! Ve vašem okolí je spousta věcí, které se dají vylepšit, mnoho lidí, kteří potřebují pomoc, a mnoho takových, kteří se chtějí při práci bavit! Projekty mohou být libovolně dlouhé. Může se tedy jednat jen o několikahodinovou aktivitu, či o třídenní maratón dobrovolnických prací. V České republice 72 hodin pořádá Česká rada dětí a mládeže. Propagátorem projektu v Jihočeském kraji je RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.

Tipy na projekty

Služba potřebným (LIDÉ)

uspořádání divadelního, nebo hudebního vystoupení v domově pro seniory

zorganizování sportovního turnaje pro děti z dětského domova

uspořádat odpoledne plné her pro handicapované

Péče o přírodu (ŽIVÁ PŘÍRODA)

úklid parku, lesa, či jakékoliv části přírody

výsadba stromů, keřů

vyčištění koryta řeky, obnova studánky

Vylepšení života kolem sebe (OKOLÍ)

oprava dětského hřiště

pomoc při malování mateřské školy, autobusové zastávky

stavba ptačích budek

Sázení stromů

Stejně jako v loňském roce ČRDM připravila možnost získat stromy pro výsadbu. Bude se jednat o stromy ovocné. A jak strom získat? Při registraci projektu vyberte jako typ projektu Sázení stromů. Následně zaškrtněte políčko mám zájem o strom. Jakmile registraci dokončíte, budeme vás kontaktovat a dohodneme se, kde si strom vyzvednete. Stromů máme připraveno omezené množství, proto s registrací příliš neotálejte.

A ještě malé upozornění, pokud plánujete vysadit strom na veřejném pozemku, kontaktujte předtím jeho majitele a požádejte jej o svolení k výsadbě.

Úklidové projekty

V případě, že se rozhodnete zrealizovat úklidový projekt, automaticky ČRDM do základního balíčku s podporou přibalí i pytle na odpad a pracovní rukavice.

Podporujeme myšlenku dobrovolnictví a není nám cizí nezištná pomoc druhým nebo svému okolí!

Více informací k projektu naleznete ZDE

