Jihočeský kraj: Soumostí v Plané nad Lužnicí slouží veřejnosti

Mercedes mezi mosty. Takto nazývají novou stavbu, vyvedenou v netradiční tmavě modré barvě, ti, kdo se na její výstavbě podíleli. Při pohledu na elegantní oblouky nelze než souhlasit. Jejich rozpětí je plných 69 metrů, a přitom nemají středový pilíř. Oproti standardu jsou také mnohem nižší. Celková konstrukce mostu je díky tomu pocitově subtilnější a nový most krásně zapadne do okolní krajiny. A hlavně – slouží veřejnosti, takže veškerá dopravní omezení dne 15. září končí. Kraj převzal stavbu do předčasného užívání, takže řidiči už nemusí jezdit přes náhradní most, který provizorně vedl přes Lužnici déle než dva roky. Oba původní mosty totiž musely být kvůli špatnému technickému stavu kompletně zbourány.

„Já jsem rád, že úspěšně končíme další stavbu. My totiž vlastně během stavby trochu překážíme, omezujeme pohyb ve městě. Proto se vždy snažíme vycházet maximálně vstříc v provizorním řešení náhradní dopravy. Stejnou strategii využíváme třeba v Týně nad Vltavou. Jsem přesvědčen, že nemá smysl ušetřit 2 miliony a 2 roky komplikovat lidem život, aby trávili v autech o 20 minut víc, než musí. Čas, který můžeme trávit se svými blízkými má taky nějakou hodnotu. Proto se snažíme vždycky hledat co nejlepší řešení,“ řekl při slavnostním otevření mostu hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba a zároveň dodal: „Most stavěli stavaři, kteří v Jihočeském kraji teď staví opakovaně a máme s nimi velmi dobrou zkušenost. Myslím, že stojí za to jim všem poděkovat. Nejen generálním ředitelům, ale také dělníkům, kteří tady stojí a v jakémkoliv počasí pro nás ty stavby staví. Myslím, že jsme společností, která někdy zapomíná na to, že most na nás nikdy z žádné aplikace nevypadne, že za ním je lidská práce těch, kteří se tu pohybují v oranžových vestách“.

Generální ředitel společnosti COLAS Tomáš Krones k tomu za zhotovitele poznamenal: „Stavby pro Jihočeský kraj děláme ve svižném tempu. Oceňuji, že jsme schopni s krajem řešit věci v reálném čase velmi rychle, velmi dynamicky a vždycky ku prospěchu věci. Není to vždycky pravidlo, protože na některých stavbách jiných krajů, anebo třeba jiných investorů, narážíme na neskutečné množství administrativy a byrokracie. Ale tady v Jihočeském kraji je cítit ten drive, takže já bych chtěl poděkovat celému kraji za to, že tímhle způsobem přistupuje ke svým stavbám, protože to je podle mého názoru jediný možný způsob, jak je dělat rychle, kvalitně a ku prospěchu občanů.“

Elegantní vzhled nového soumostí není ničím narušen. Veškeré inženýrské sítě, tedy vedení plynu, kanalizace, vodovodu i silové kabely jsou totiž nově zabudovány hluboko pod říčním dnem, což je technologická zajímavost, která sice navýšila stavební náklady, ale kraj tímto krokem vyšel maximálně vstříc požadavkům obce. Ta vnímá nový most jako svou klíčovou dominantu a hlavní vstupní bránu, takže jí na jeho vzhledu maximálně záleží. V současnosti ještě zbývá odstranit provizorní most, po kterém řidiči jezdili poté, co byly kompletně zbourány dva původní mosty.

Název stavby

Most ev. č. 1359-3 přes Lužnici a most ev. č. 1359-4 přes náhon v Plané nad Lužnicí

Místo stavby

Planá nad Lužnicí – okres Tábor – Jihočeský kraj

Cena stavby

222 330 231 Kč včetně DPH

Zhotovitel stavby: Colas a Firesta-Fišer

Projektant stavby: PONTEX s.r.o.

Doba trvání stavby: Od 23. 6. 2021 do 15. 9. 2023 (480 dnů stavebních prací plus technologické a zimní přestávky.)

