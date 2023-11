Jihomoravský kraj: Silničáři testují nový hydrogel, podle vědců udrží mladé stromy v lepší kondici

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová byl položen dotaz

Dobrý den, odsuzujete kampaň proti dezinformacím, to i já. Podle mě jsou to zbytečně vyhozené peníze a jen selhává komunikace. Bohužel netýká se to jen této vlády, i za vás panoval hlavně za covidu v informacích zmatek. Jak je to možné? Přeci máte kolem sebe celé týmy lidí, a přesto komunikace vázne...

