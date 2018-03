Jižní Morava bude mít svoji mobilní „výrobní laboratoř“ pro školy

Právě JIC vloni zprovoznil ve svých prostorách první otevřenou digitální dílnu pro veřejnost FabLab. Podobná zařízení, která v něm jsou, by tak na kolech mohla vyrazit po celé jižní Moravě už letos. Zkušení odborníci budou vyjíždět mezi lidi a navštěvovat hlavně základní a střední školy. Rada Jihomoravského kraje dnes doporučila zastupitelstvu ke schválení dotaci ve výši 7 milionů korun na výrobu mobilního FabLabu.

Laserová řezačka, 3D tiskárny, řezací plotter a další unikátní přístroje, které si jen tak do své dílny lidé nemůžou pořídit, budou v mobilním FabLabu. Ten stávající v sídle JIC za poslední rok navštívilo téměř 1200 návštěvníků a zájem o využití jeho vybavení je velký. Právě proto se Jihomoravský kraj rozhodl podpořit mobilní digitální dílnu, která bude zajíždět do nejrůznějších míst po regionu. „Na jižní Moravě jsou silné technické obory a vhodné prostředí pro podnikání. Jeho začátky jsou ale mnohdy velmi riskantní. Vstupní náklady ve formě vybavení a přípravě prototypů jsou nákladné a někdy to znamená pro začínající podnikatele nepřekonatelnou bariéru. V nové digitální laboratoři si tak budou moct vyzkoušet, případně vytvořit své první produkty,“ uvádí náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jan Vitula. Právě kraj věnuje na mobilní digitální laboratoř většinu peněz. Na financování jeho provozu se také bude podílet město Brno a firemní sponzoři.

Mobilní FabLab by měl především inspirovat a motivovat žáky a studenty. „V prostorách stávajícího FabLabu se za poslední rok vystřídaly desítky škol především brněnských. My bychom chtěli přístroje nabídnout i za hranicemi Brna a věnovat školám více času než jen dvě hodiny, které na prohlídku během exkurze mají stanovenou,“ říká ředitel JIC Petr Chládek.

V prvním roce kamion s digitální laboratoří bude přistaven na několik dní za sebou před čtyřicítkou škol na jižní Moravě. Očekává se, že si jeho vybavení vyzkouší zhruba deset tisíc mladých lidí. Školení odborníci s mobilním FabLabem budou také navštěvovat nejrůznější festivaly a veletrhy po celém Česku.

Mobilní FabLab tak bude první v České republice. Během jara a léta se bude pracovat na jeho výrobě a vybavení. Testovat se začne na podzim. Vyjet do škol v plném provozu by měl v lednu 2019.

autor: Tisková zpráva