Hřib (Piráti): Požadujeme konec Stanjury i mlžení ODS v bitcoinové kauze

Na akci představili konkrétní požadavky: důkladné a nezávislé vyšetření celé kauzy Nejvyšším kontrolním úřadem a okamžité odvolání ministra Stanjury a nahrazení nezávislým odborníkem. Piráti zároveň představili vlastní protikorupční plán a online kalkulačku, která ukazuje, kolik peněz by se dalo ušetřit, kdyby stát konečně zakročil proti rozkrádání a korupci.

„Dnešní akci jsme začali symbolickým rozfoukáním mlhy, protože ODS kolem bitcoinové kauzy mlží a kryje svého ministra financí Zbyňka Stanjuru. Audit jasně ukázal, že ministerstvo spravedlnosti i financí selhalo. Bitcoiny smrděly špinavými penězi od samého začátku. Těch 10 miliard, které stát kvůli ministrům ODS nechal zmizet, mohlo změnit životy statisíců lidí. Za tuhle sumu jsme mohli postavit 40 kilometrů dálnic, zajistit školní obědy pro milion dětí na celý rok, podpořit výstavbu 20 tisíc startovacích bytů pro mladé nebo dát příspěvek na dětský tábor každému dítěti v zemi na dva roky. Místo toho ty peníze zmizely. A právě proto tu dnes stojíme – abychom řekli dost mlžení, dost krytí a dost promarněných šancí pro lidi v téhle zemi,” uvedl předseda a volební lídr Pirátů Zdeněk Hřib.

„Za problematiku praní špinavých peněz je odpovědný ministr financí Stanjura z ODS. On má praní špinavých peněz předcházet. ODS navíc slibovala nezávislou zprávu, která nikdy nevznikla, a ministerstvo nám stále dluží odpovědi na 33 z 36 otázek. Stát utrácí přes 4 miliony za právní stanoviska a audity, jež jen potvrzují, že 10 miliard pochází z černého trhu. Místo nestranických odborníků a auditu od NKÚ jsme svědky politického krytí a mlžení,“ doplnila místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová.

„Náhlý konec koordinátora Davida Uhlíře vyvolal další nejasnosti. Jeho odchod je důkazem, že ODS se snaží zamést stopy a vyhnout se odpovědnosti. NCOZ už kauzu prověřuje pro podezření ze zneužití pravomoci a legalizace výnosů z trestné činnosti. Proto dnes znovu požadujeme: rozkrytí role ministra Stanjury, jeho odvolání a nahrazení nezávislým odborníkem, a aby vláda svolala jednání sněmovny k projednání auditu v září. Stát musí konečně přestat sloužit zákulisním hráčům a začít chránit zájmy občanů,“ zdůraznil předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

„Piráti jsou jediná strana, která důsledně bojuje proti korupci. Osekání korupce je nezbytnou podmínkou pro snížení daní rodinám, jak to máme v programu. Miliardy korun každý rok mizí v bažině korupce a platí to obyčejné rodiny. Vláda má pracovat pro vás, ne pro kmotry. Máme jasný plán, jak nakopnout boj s korupcí, omezit rozkrádání a vrátit ušetřené miliardy zpět do peněženek lidí. Spustili jsme i online kalkulačku korupce na nakopnemeto.cz, kde si každý může spočítat, kolik by se dalo ušetřit. Stát má fungovat pro běžné lidi – ne pro zákulisní hráče. Jsme připraveni se s tímto systémem poprat a ušetřené miliardy využít na snížení daní a posílení rozpočtů většiny českých rodin,“ uzavřel lídr Pirátů ve Středočeském kraji Ivan Bartoš.

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



