Trump to prý nemá v hlavě v pořádku. Vážný článek o jeho zdraví

V divadelní hře Švestka Divadla Járy Cimrmana se praví, že u mužů staršího věku se občas projeví zásadní neduh. Neschopnost udržet myšlenku. A poté ještě jeden neduh. Neschopnost myšlenku opustit. A podle serveru britského listu The Guardian se tyto neduhy začínají projevovat i na 47. prezidentovi USA Donaldu Trumpovi.

Příklad situace, ve které prezident Trump předvedl, jak nesouvisle přeskakuje z tématu na téma, podle listu nastal během Trumpovy cesty do Skotska, kdy s šéfkou Evropské komise měl hovořit o clech, případně o migraci, ale z ničeho nic spustil monolog o větrných elektrárnách a o jejich velké škodlivosti v krajině.

Náhlé změny v konverzaci jsou příkladem toho, jak Trump „odbočuje od tématu bez přemýšlení – prostě změní téma bez souvislého kontextu“, řekl Harry Segal, docent na katedře psychologie Cornellovy univerzity a na katedře psychiatrie na Weill Cornell Medicine.

The Guardian v této souvislosti upozornil, že když byl Trump v neděli dotázán na hladomor v Gaze, zdálo se, že si nedokáže vzpomenout na pomoc, kterou USA Gaze poskytly.

Trump tvrdil, že USA daly 60 milionů dolarů „před dvěma týdny“. „Opravdu chcete, aby vám alespoň někdo poděkoval. Žádná jiná země nic nedala. Nikdo to neuznal, nikdo o tom nemluví a je vám z toho trochu špatně, když to děláte, a víte, že máte i jiné země, které nic nedají, mimochodem žádná z evropských zemí nedala – myslím tím, že nikdo nic nedal kromě nás,“ nechal se slyšet Trump.

Skutečností však je, že EU posílá Palestincům finanční pomoc a Velká Británie činí totéž, i když už není členem EU.

Richard A. Friedman, profesor klinické psychiatrie a ředitel psychofarmakologické kliniky na Weill Cornell Medical College, upozorňoval na Trumpova zvláštní slovní spojení v magazínu The Atlantic po debatě Trumpa s Kamalou Harrisovou, bývalou viceprezidentkou Joea Bidena, která v létě 2024 nahradila Bidena v pozici prezidentské kandidátky demokratické strany.

Není bez zajímavosti, že Bílý dům v květnu odstranil oficiální přepisy Trumpových výroků ze svých webových stránek s tvrzením, že to bylo součástí snahy o „zachování konzistence“.

Když The Guardian požádal o vyjádření Bílého domu ke svému článku, ze sídla amerických prezidentů přišla tvrdá odpověď.

„The Guardian je hlásnou troubou levice, která by se měla stydět za to, že vydává pomatené levičáky za ‚experty‘ a má nulovou důvěryhodnost,“ napsala mluvčí Bílého domu Liz Hustonová.

V dubnu Trumpův lékař z Bílého domu, Dr. Sean Barbabella, napsal, že prezident „vykazuje vynikající kognitivní a fyzické zdraví a je plně způsobilý vykonávat povinnosti vrchního velitele a hlavy státu“.

Server The Hill k tématu napsal, že „Trumpův duševní úpadek je nepopiratelný“ a položil si otázku, co s tím. Využil termín konfabulace. Ten odkazuje na situaci, kdy si člověk vyloví v paměti něco, co se stalo, ale přidal k tomu něco, co se stát prostě nemohlo. To je něco, co se podle The Hill bude na Trumpovi projevovat a bude se to probírat.

„Konfabulace se někdy nazývá ‚upřímná lež‘, protože osoba, která ji provádí, skutečně věří tomu, co říká, i když je to zjevně a očividně nepravdivé,“ napsal The Hill. „Chyby paměti, ke kterým jsme všichni náchylní, se stávají konfabulacemi, když si lidé pamatují falešné informace v živých detailech – detailech tak živých a úplných, že lidé, kteří nevědí, jaká je pravda, často věří, že to, co slyší, je pravda,“ rozvedl myšlenku server.

U starších lidí je konfabulace jedním z nejjasnějších časných příznaků demence.

Server v této souvislosti přidal ještě jednu myšlenku.

„Ať už má Joe Biden jakékoli problémy s demencí, nelze popřít, že jeho tým byl v jejich zvládání a ochraně Bidena i země vynikající,“ napsal server.

