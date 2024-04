KHS Jihočeského kraje: 153 případů černého kašle, za letošek jich bylo v kraji potvrzeno 1 476

reklama

„Za sedmnáct týdnů roku registrujeme celkem 1 476 potvrzených případů pertuse, v minulém týdnu jich přibylo 153. To je o 7 více, než byl přírůstek týden předtím. Nejexponovanějšími skupinami jsou po celou dobu jednoznačně studenti středních škol, v kategorii 15-19 let registrujeme 469 případů, to je téměř třetina všech hlášených případů v kraji. Co se týče okresů, nejvíce případů registrujeme na Českobudějovicku, kde je 590 případů, a na Jindřichohradecku, kde je 277 případů. Mezi dětmi do jednoho roku jako nejzranitelnější věkové skupiny registrujeme 23 případů, v uplynulém týdnu přibyly dva nové případy,“ říká ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.

„K sedmnáctému týdnu bylo nejvíce – 590 případů – potvrzeno na Českobudějovicku (+44 nových za uplynulý týden). Na Jindřichohradecku bylo 277 případů (+20), na Českokrumlovsku 139 (+12), na Prachaticku 123 (+10), na Strakonicku 117 (+24), na Táborsku 134 (+17) a na Písecku registrujeme 96 případů (+26). Co se týče věkových skupin, nejvíce - 469 případů – registrujeme ve věkové skupině 15–19 let, mezi školními dětmi ve skupině 10-14 let jsme evidovali 225 případů a mezi mladšími školními dětmi 5-9 let to bylo 116 případů. Sedmasedmdesát případů máme hlášeno mezi dětmi od jednoho do čtyř let a 23 případů mezi novorozenci a kojenci do jednoho roku věku. U dospělých věkových kategorií nejvíce – 166 případů - máme hlášeno ve skupině 45 – 54 let a 130 ve skupině 35 - 44 let. Naopak nejnižší výskyt je mezi seniory ve skupině 75+ a to 29 případů, mezi mladými lidmi ve věkové skupině 20 – 24 let je 36 případů,“ upřesnila data k výskytu černého kašle v Jihočeském kraji k 17. týdnu ředitelka protiepidemického odboru KHS Jihočeského kraje MUDr. Hana Bendíková.

