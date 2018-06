Kdo vydělá miliardy na druhé televizní digitalizaci?

Do dvou let bude muset 60 procent českých domácností závislých na pozemním příjmu televizního signálu vyměnit televizní přijímače, aby nadále mohli sledovat svoje oblíbené programy. Přechod na nový televizní standard DVB-T2 je podmínkou pro zachování současného rozsahu programové nabídky a uvolnění části spektra pro mobilní sítě nové generace 5G. Jejich aukci, z níž by mohl vzejít čtvrtý plnohodnotný mobilní operátor, připravuje Český telekomunikační úřad na příští rok. Podmínkám tohoto tendru a očekávaným výnosům pro státní rozpočet, ale i harmonogramu druhé televizní digitalizace, ochraně chytrých televizorů před internetovými hrozbami a digitálnímu rozhlasu se bude věnovat 13. ročník konference DIGIMEDIA 2018, který se uskuteční ve středu 6. června 2018 v Kongresovém sálu České televize v Praze na Kavčích horách.

Tisková zpráva AČRA MK

Psali jsme: Česká televize kvůli digitalizaci dočasně omezí doplňkové služby Česká televize zahajuje přechod na nový standard vysílání DVB-T2, DAB a čtvrtý mobilní operátor: Konference DIGIMEDIA 2018 začíná již za 100 dní Aleš Rozehnal: Bída, hlad, lidé bez práce? Ne. Digitalizace a robotizace žádnou nezaměstnanost nezpůsobí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: jih