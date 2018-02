Klaudiánova nemocnice: Novorozeným dětem pomůže nová lampa

"Pro nás je to velmi důležitý přístroj, který se používá k léčbě novorozenecké žloutenky, což je takový náš každodenní chleba. S touto lampou léčíme závažnější typ novorozenecké žloutenky, který je většinou způsoben nesrovnalostí krevních skupiny matky a miminka," prozradila Lucie Trněná, lékařka dětského oddělení Klaudiánovy nemocnice.

Společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav podporuje Klaudiánovu nemocnici skutečně dlouho. "S nemocnicí úzce spolupracujeme v podstatě od založení firmy od roku 1994 - považujeme se tedy za stálého partnera nemocnice. Vždy se domluvíme s ředitelem nemocnice, na co by bylo nejlepší přispět. Jsme samozřejmě nejraději, když jde naše podpora pro děti. Úplně první dar byl určen také pro porodnici, nyní to bylo 82 tisíc korun na fototerapeutickou lampu," uvedl Jan Sedláček, ředitel společnosti VaK.

"Vážíme si takových partnerů, jako jsou Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav- není totiž důležité dát pouze jednorázově dar, ale spolupracovat dlouhodobě a podílet se tak na vývoji kvalitního zdravotnictví v našem městě," poděkoval dárcům ředitel nemocnice Ladislav Řípa.

Pod fototerapeutickou lampu se umisťují miminka bez oblečení. Mají vždy zakryté oči, aby nedošlo k poškození sítnice. Dále se musí pečlivě sledovat všechny životní funkce, protože existuje určité riziko podchlazení či přehřátí. "Děti jsou ale neustále monitorovány a nosí se maminkám pravidelně na kojení. S touto lampou máme skvělé zkušenosti - léčba je skutečně efektivní a dochází k rychlému poklesu žloutenky. Jsme velmi rádi, že máme díky sponzorovi na našem oddělení lampy dvě: jednu nově na novorozeneckém a druhá může trvale sloužit na oddělení nedonošených dětí, kde je žloutenka častým důsledkem nezralosti dítěte," dodala MUDr. Trněná.

autor: Tisková zpráva