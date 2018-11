Kraj Vysočina otevírá Brněnský most v centru Jihlavy na sinici II/602

Kompletní rekonstrukce, která prodlouží jeho životnost o zhruba čtyři desítky let, přijde na 58 milionů korun a Kraj Vysočina ji bude spolufinancovat z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Od čtvrtka se tak na most vrátí veškerá doprava, která bude vedena třemi jízdními pruhy. Jeden z nich bude vyčleněn jako BUS pruh, který budou využívat vozidla hromadné dopravy spolu s cyklisty.





Připravenost mostu na zprovoznění dnes odpoledne namátkou zkontroloval hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. „Ze zpráv, které jsem pravidelně o postupu prací na mostě dostával na stůl, a po mnou absolvovaných návštěvách stavby bylo zřejmé, že práce budou provedeny včas. Řidiči v Jihlavě se na přechodnou dobu dokázali porovnat s objízdnými trasami a Jihlava měla možnost otestovat některé dopravní změny, které se v praxi osvědčily a přispějí i nadále ke zvýšení bezpečnosti na dalších komunikacích ve městě,“ komentoval situaci hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. „V brzkých ranních hodinách 1. listopadu se na most vrátí i městská hromadná doprava, na svou původní trasu se vrátí trolejbusové linky B, C a autobusové linky 10, 12 a 32. Noční linka N se také vrátí do trasy vedoucí přes Brněnský most, bude však převedena z ulice 17. listopadu a Vrchlického na ulici Seifertova, Ke Skalce a Žižkova.“ informoval primátor města Jihlavy Rudolf Chloupek s tím, že podrobnější informace o vedení městské hromadné dopravy v Jihlavě jsou k dispozici na webových stránkách města Jihlavy.

Modernizace mostu ev. č. 602-043 na Hradební ulici v Jihlavě probíhala v letních měsících za dlouhodobých extrémních teplot, k dodržení termínů pomohlo nepřerušení prací ani o víkendech. Společnost IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc udělala vše proto, aby dostála svým smluvním závazkům a doprava se mohla vrátit 1. listopadu zpět na most.

Most ev. č. 602-043 prošel sanací všech nosných pilířů, byly vyřešeny závady související s odvodněním, vyčištěny duté části předpjatých nosníků, zkontrolována a ošetřena předpínací lana, nadbetonována mostní deska a proveden nový povrch vozovky. Pěší mají k dispozici nové chodníky a zábradlí, most je opět osvětlen, trolejbusy pojedou pod novým trolejovým vedením. Práce nyní budou bez nutnosti omezení provozu ještě po několik týdnů prováděny na spodní části mostu.

Stejně jako Brněnský most v Jihlavě bude v avizovaném termínu 1. listopadu 2018 zprovozněna i nově vybudovaná okružní křižovatka silnic II/406 a II/639 v Kostelci a čtyřkilometrový kompletně rekonstruovaný úsek na silnici II/406 mezi Studnicemi a Telčí. Také na tento projekt s názvem II/406 Dvorce - Telč, 2. stavba s rozpočtem 73 milionů korun čerpá kraj evropskou dotaci prostřednictvím IROP.

autor: Tisková zpráva