„Kyjevské hyena. Konec.“ Rajchl předložil účet Fialovi

„Zazvonil zvonec a pohádky o Voloďovi Zelenském, statečném a neúplatném lídrovi demokratického světa, je konec. Masivně protestující Ukrajinci jej viní z toho, že je hlavou rozsáhlé korupční sítě ve vedení jejich státu. A mají naprostou pravdu,“ píše Rajchl na svém facebookovém profilu a připomíná aktuální dění na Ukrajině v souvislosti s nezávislostí protikorupčních organizací NABU a SAP.

Ty totiž začaly postupně rozkrývat masivní rozkrádání veřejných financí na Ukrajině. „Nejdříve 26. června obvinily blízkého Zelenského přítele Oleksije Černyšova z přijímání úplatků. Ten pak 2. července složil kauci ve výši 102 milionů hřiven,“ připomíná Rajchl, že na takovou částku si asi Černyšov poctivě nevydělal.

Poté Rajch zmiňuje případ Timura Mindiče, který uprchl ze země. „Naší veřejnosti poměrně neznámé jméno, ovšem na Ukrajině velmi mocný muž a faktický majitel studia Kvartal 95, které stálo za Zelenského vzestupem,“ upozorňuje Rajchl.

A následně už prý mělo dojít i na samotného Zelenského, který údajně měl mít prospěch ze zahraniční finanční pomoci. „Smyčka kolem Zelenského krku se začala utahovat v momentě, kdy začaly prosakovat informace, že obě agentury mají důkazy, že Voloďa stojí za defraudací finanční a vojenské pomoci zasílané na Ukrajinu a že hodlají tyto důkazy předat americkým orgánům,“ tvrdí Rajchl.

To vše vyústilo v přijetí kontroverzního zákona, podle nějž protikorupční organizace NABU a SAP měly nově podléhat generálnímu prokurátorovi, který je volen prezidentem. Zákon byl navíc přijat ve zrychleném řízení během jednoho dne jako přílepek k jinému zákonu. „Tak se malý klaun pokusil o svůj poslední eskamotérský kousek a detektivy těchto útvarů nechal speciálním komandem zatknout a přes jím ovládaný loutkový parlament na sílu protlačil zákon, jenž jim měl natrvalo zastřihnout křídla,“ popisuje vývoj událostí Rajchl.

Tento krok ale vyvolal první masové protesty proti Zelenského vládě od roku 2022, kdy vypukla válka s Ruskem. A kritika přišla i ze zahraničí od spojenců v Evropě a Spojených státech. „Jenže tentokrát se chlapec přepočítal. Lidi už měli jeho řádění až po krk a po téhle poslední kapce pohár jejich trpělivosti přetekl a oni vyrazili do ulic,“ píše Rajchl.

Zelenskyj proto reagoval novým zákonem, podle nějž se protikorupční organizace prý zase stanou nezávislými.

„Ovšem protesty pokračují dál. Jak se jednou přehrada protrhne, tak už proud vody prostě nezastavíte... Uzurpátorovi a zrádci ukrajinského národa tak začíná zvonit hrana. A já pevně doufám, že již za jeho představením brzy spadne opona,“ pokračuje Rajchl.

Předseda PRO se navíc těší, jak na tuto událost bude reagovat pětikoalice, která Zelenského vždy pevně podporovala. „Opravdu se těším na schizofrenii našich pětikoaličních loutek a twitterové kavárny. Komu teď fandit, když se proti jejich milovanému vůdci postavil jejich milovaný lid, že?“ ptá se pobaveně Rajchl.

„Já jednoznačně fandím oněm obyčejným Ukrajincům, aby se tohoto diktátora co nejdřív zbavili a zvolili si někoho, kdo nebude bohatnout na prolité krvi jejich spoluobčanů jako tahle kyjevská hyena. Byla by to výhra po ně, pro nás i pro celý svět,“ tvrdí.

Na závěr si Rajchl opět rýpl do vládních politiků a dalších podporovatelů Zelenského. „Jaké to je, když zjistíte, že váš milovaný superhrdina je obyčejný zloděj a autokrat, proti kterému se vzbouřila celá země? To se vám bude asi těžko kousat, že měl ten nenáviděný Jindolf ve svých tvrzeních o Zelenském celou dobu pravdu, co?“ dodává Rajchl s tím, že „pravda je vždy jen dcerou času.“