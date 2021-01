Královéhradecký kraj: Očkování osob, starších 80 let

V Královéhradeckém kraji včera začalo očkování starších 80 let. Z krajských nemocnic začala osoby starší 80 let očkovat Oblastní nemocnice Náchod. Denně naočkuje 48 osob. Ostatní krajské nemocnice budou očkovat starší 80 let po dodávce vakcíny a po proočkování zdravotníků a rizikových pacientů.

Trutnovská nemocnice by měla začít očkovat v pátek, jičínská, dvorská a rychnovská nejpozději na začátku příštího týdne. Fakultní nemocnice Hradec Králové naočkovala o víkendu 150 seniorů 80+ a v očkování bude pokračovat tento týden. „Po pátečním spuštění registrace očkování osob starších 80 let začala jako první krajská nemocnice očkovat nemocnice v Náchodě. Denně by tento týden měla naočkovat 48 osob starších 80 let. Oblastní nemocnice Trutnov by měla začít očkovat v pátek, zbylé tři krajské nemocnice příští týden,“ informoval hejtman Martin Červíček.

Hejtman se současnou epidemickou situací v regionu seznámil starosty obcí s rozšířenou působností. Prezentoval jim i plánovanou krajskou strategii očkování, kterou dnes představí veřejnosti prostřednictvím živého videopřenosu na krajském účtu Youtube ZDE.

„Pro první čtvrtletí roku máme přislíbenou dodávku 62 tisíc dávek vakcín. Do dneška bylo do našeho kraje dodáno 1365 lahviček vakcíny, což v minimálním množství znamená 6825 očkovacích dávek. Z hradecké fakultní nemocnice, která je pro náš region distribučním místem, jsme do dneška rozvezli do oblastních nemocnic 682 lahviček a předpokládáme, že do konce pracovního týdne vše proočkujeme. Zbývající vakcíny očkuje FN HK, která deklarovala, že do konce pracovního týdne bude mít také proočkováno. Proto očekáváme v průběhu tohoto týdne další slíbenou dodávku do našeho kraje, která mimo jiné umožní daleko více očkovat seniory registrované v centrálním systému,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

Očkuje se také v sociálních zařízeních, kde už vakcínu dostalo více než 700 klientů v regionu. V domovech pro seniory očkují mobilní týmy z jednotlivých nemocnic. Jako první minulý týden byli očkováni klienti hradeckého Domova U Biřičky, který je největším zařízením svého druhu v regionu.

V zařízeních sociálních služeb bylo včera 161 klientů, pozitivních na covid-19. To je zhruba 5 % všech klientů domovů pro seniory v regionu. Personálu v zařízeních chybí téměř 7 %. Aktuálně je nákaza ve 13 zařízeních, z toho sedm z nich je v karanténě.

