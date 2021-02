Královéhradecký kraj: Registrace učitelů k očkování běží bez problémů

reklama

„Dobrovolné očkování pedagogických a nepedagogických pracovníků v Královéhradeckém kraji se týká více než 17 tisíc zaměstnanců škol a školských zařízení. Registrace do centrálního systému, která byla spuštěna dnes ráno, probíhá bez komplikací. Pedagogové využívají i naši krajkou linku, kterou jsme zřídili pro pomoc s registrací a pro odpovědi na nejčastější dotazy,“ říká náměstek Arnošt Štěpánek odpovědný za oblast školství.

V Královéhradeckém kraji do věkové skupiny nad 50 let spadá přibližně 4 tisíce učitelů, ve věkové skupině 40 až 50 let je zhruba 2250 učitelů, ve věkové skupině 30 až 40 let 1350 učitelů a do 30 let v kraji pracuje 600 učitelů. Většina pedagogů v kraji o očkování proti onemocnění covid -19 projevila zájem.

Prioritně chce kraj očkovat pracovníky v dětských domovech a zaměstnance škol určených hejtmanem Martinem Červíčkem. Tyto školy zajišťují péči o děti od dvou do deseti let rodičů, kteří jsou nasazeni v takzvané první linii. Další prioritou doporučenou ministerstvem školství jsou pedagogové a zaměstnanci škol a školských zařízení starší 55 let.

Všechny školy v Královéhradeckém kraji obdržely informace z ministerstva školství včetně unikátního registračního kódu. Kód ředitel školy přidělí svým zaměstnancům podle doporučených priorit a díky němu se zaměstnanci mohou do centrálního systému k očkování proti onemocnění covid -19 přihlásit. Ministerstvo školství poslalo školám i metodické pokyny a doporučení. Pro pomoc s registrací zaměstnanců škol zřídil kraj víkendovou telefonní linku s číslem 721 979 636 a pro všední dny je v provozu pevná linka s číslem 495 817 233.

Královéhradecký kraj veškeré informace týkající se covidu průběžně zveřejňuje a aktualizuje na webových stránkách ZDE a na svém facebooku ZDE.

