Královéhradecký kraj: Smlouva stvrzena! Co čeká areál náchodské nemocnice?

„Když jsme předchozí tendr rušili, tak jsme řekli, že na jaře 2018 chceme stavět a termín držíme. Dnešek je dnem, kdy zaměstnanci a v důsledku i pacienti dostávají jistotu na zlepšení fungování náchodské nemocnice a jejích možností, jak co nejlépe pomáhat lidem. Konečně přerušujeme onen začarovaný kruh prostupující celou historií záměru na modernizaci Oblastní nemocnice Náchod,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, který dnes podepsal smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby – konsorciem společností Geosan Group, a. s. a BAK stavební společnost, a. s.

Od uzavření smlouvy nyní poběží 15denní lhůta na její zveřejnění na profilu zadavatele. Poté smlouva nabyde účinnosti a do deseti dnů dojde k převzetí staveniště. „Jako nejbližší termín zahájení stavebních prací počítáme s polovinou dubna. V první fázi proběhne zpracování přesného harmonogramu prací, ze kterého vyplynou hlavní termíny jednotlivých stavebních činností. Začne se přizpůsobením areálu nemocnice s ohledem na bezpečnost a provoz, vymezením nových přístupových cest a výstavbou zázemí pro dělníky. Zahájení hlavních výkopových prací se odhaduje nejpozději do tří měsíců od zahájení stavby,“ informoval krajský radní pro oblast investic Václav Řehoř s tím, že v horním a dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod aktuálně probíhá příprava území pro uložení zeminy.

Stavba proběhne za plného provozu

Stavební práce budou probíhat za plného provozu nemocnice. Pro samotnou nemocnici budou znamenat jistá omezení. Dojde k rozdělení dolního areálu nemocnice – úplně oddělena bude rehabilitace, ke které bude zajištěn vstup z ulice Nemocniční. „Jsme velice rádi, že se v nejbližších týdnech začne s výstavbou, na kterou všichni naši zaměstnanci i Náchodští dlouhou dobu čekají. Práce ale samozřejmě v následujících letech přinesou s sebou také mnoho změn a omezení, které se dotknou nejenom našich zaměstnanců, ale také pacientů. V nejbližším horizontu se to týká především vstupu a dalšího pohybu v areálu nemocnice a parkování,“ říká předsedkyně představenstva ON Náchod, a. s. Ivana Urešová.

Zatímco do ambulantního pavilonu bude přístup beze změn, do pavilonů D a E bude vstup z ulice Nemocniční. Dojde také k výraznému omezení vjezdů do areálu nemocnice – již nebude možné využívat pro parkování žádnou ze stávajících parkovacích ploch v areálu. Pro parkování zůstane zachováno parkoviště vedle ambulantního pavilonu a parkoviště s vjezdem z ulice Bartoňovy. Bez omezení pak lze využívat parkoviště určená pro držitele průkazu ZTP. Ostatní oddělení budou výstavbou zasaženy minimálně, je však nutno počítat s jinou organizací vstupů do jednotlivých pavilonů. „Také pohyb v areálu bude vyžadovat větší obezřetnost z důvodu navýšení dopravy související se stavbou. Udělali jsme vše pro to, abychom zajistili co nejvyšší bezpečnost návštěvníků i zaměstnanců nemocnice. I přesto ale prosíme, aby se pohybovali v areálu s nejvyšší opatrností a dbali pokynů odpovědných osob,“ doplňuje technický náměstek náchodské nemocnice Miroslav Bůžek.

Oblastní nemocnice Náchod zajišťuje zdravotní péči pro spádovou oblast s více než 200 tisíci obyvateli. „Chápeme, že stavební práce v areálu nemocnice budou znamenat nepříjemná omezení, ale prosíme všechny pacienty o trpělivost. Nemocnice v Náchodě je největším zdravotnickým zařízením Královéhradeckého kraje a její modernizace je nezbytná. Ať už kvůli provozu, tak i kvůli personálnímu obsazení. Věřím, že moderní nemocniční pracoviště přiláká nové lékaře i další zdravotnický personál, které zde nutně potřebujeme,“ sdělil náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Aleš Cabicar.

Co je předmětem modernizace?

Základem modernizace je výstavba dvou nových nemocničních objektů J a K, které jsou na sebe napojeny jak v nadzemní části, tak v podzemí. Dále vznikne objekt O, kde budou uloženy zdroje medicinálních plynů, bude vystavěn nadzemní koridor mezi budovami A a K. Zároveň se mimo jiné počítá s vybudováním chodníků a přístupových komunikací.

Cílem celé modernizace je pak sestěhování horního areálu nemocnice a sjednocení všech provozů do dolního areálu. V konečné fázi by měli být převedeni i všichni pracovníci nemocnice, čímž dojde také ke snížení nákladů na logistiku a transport v rámci areálu.

V pavilonu J bude zejména lůžková část chirurgie, ortopedie, či gynekologické ambulance, v pavilonu K se bude nacházet například oddělení zobrazovacích metod, operační sály, ARO a JIP, dále porodnice či dětské oddělení. Tyto pavilony budou tvořit středobod areálu nemocnice.

Předmětem veřejné zakázky nejsou dodávky a montáže zdravotnické technologie a IT techniky volných a pevně spojených se stavbou ani vnitřní vybavení. V průběhu stavebních prací bude nezbytné vyhlásit veřejné zakázky na pořízení potřebné zdravotnické technologie, IT a vybavení interiérů. Předpokládaná hodnota těchto veřejných zakázek bude v souhrnu asi 260 milionů korun bez DPH.

Čtyři tendry na modernizaci ON Náchod

Na první etapu modernizace Oblastní nemocnice Náchod se v listopadu 2017 sešly celkem tři nabídky. Nejnižší částku ve výši 1,344 miliardy korun nabídlo konsorcium společností Geosan Group, a. s. a BAK stavební společnost, a. s.

Králohradecký kraj poprvé tendr na modernizaci náchodské nemocnice vypsal v březnu 2012, v květnu následujícího roku ho zrušil. Podobný případ byl u druhého tendru, který kraj vypsal v červenci 2015. Třetí tendr zrušilo nové vedení kraje v prosinci 2017 z důvodu jeho nedůvěryhodnosti a následně vypsalo 1. srpna 2017 v pořadí čtvrtý tendr.

autor: Tisková zpráva