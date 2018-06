Královéhradecký kraj: Závodit v devadesáti? Žádný problém!

07.06.2018 22:38

Borohrádek se 7. června stal dějištěm VI. sportovních her seniorů Královéhradeckého kraje, kterých se zúčastnilo téměř 300 sportovců. Ti se mohli přihlásit do čtrnácti různých disciplín. Věkový průměr závodníků byl 70,5 let a nejstarší účastník letos oslavil 91 let. Navzdory devíti křížkům na krku se přihlásil do šesti soutěží.