Lesy ČR: Do odvolání se bude těžit jen kalamitní dříví

Vítr zlomil nebo vyvrátil asi 550 tisíc m3 dříví. Podnik tedy do odvolání zastavuje v celé republice úmyslné těžby smrku a borovice. Těžit se bude jen kalamitní dříví.

Loni v srpnu vítr poškodil 320 tisíc m3 dříví a říjnový orkán Herwart dalších 1,6 milionů m3 dříví. Přes zimu zasáhl vítr 255 tisíc m3 dříví a vichřice v polovině letošního března způsobila škody na 550 tisících m3 dříví. Za osm měsíců je živelně poškozeno přes 2,7 milionů m3 dříví. „To bylo a je třeba zpracovat. Proto zastavujeme úmyslné těžby smrků a borovic, které jsme chtěli letos provést. Až do odvolání se bude výhradně těžit ve státních lesích spravovaných podnikem Lesy ČR jen kalamitní a poškozené dříví,“ vysvětlil Tomáš Pospíšil, ředitel lesního a vodního hospodářství podniku Lesy ČR.

Březnový vítr napáchal největší škody v Olomouckém kraji, zejména v okolí Šternberku a Janovic. Na Šternbersku je konkrétně poškozeno asi 200 tisíc m3 dříví, jde také například o lesy u navštěvovaného Svatého Kopečku. V lesích u Janovic zase vítr zlomil nebo vyvrátil asi sto tisíc m3 dříví. „Kalamita je i v turistické lokalitě Rabštýn, takže tam vycházku do lesů rozhodně nedoporučujeme,“ uvedl Pavel Koždoň, krajský ředitel podniku Lesy ČR v Šumperku a dodal: „Do konce týdne požádáme Městský úřad v Šumperku a Krajský úřad Olomouckého kraje o vydání zákazu vstupu do nejpostiženějších lokalit. Měl by platit do konce června.“

autor: Tisková zpráva