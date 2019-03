Lesy Praha: Věnujte jedličkám budoucnost a vysaďte je s námi do lesa

Odměňte se svému stromku, že vám doma vytvořil pravou vánoční atmosféru, a věnujte mu to nejlepší, co můžete – budoucnost. Doneste jej k nám do lesa. Rádi navíc uvidíme i ty, kteří si loni stromek z našeho vánočního prodeje pořídit nestihli. Na místě budou i “volné” jedličky, které budete moci vysadit.

Na začátku bylo drobné semínko, které zapustilo kořínky do půdy v lesní školce. Vyrostl z něj semenáček, malý stromek, který dalších pět let díky slunci, vláze a péči sílil, až se z něj stala jedna z našich 400 vánočních jedliček. A co teď? Co ji čeká za dalších deset, dvacet nebo třicet let? O tom rozhodujete vy. Může to být dlouhý a spokojený život v lese plném vděčných stromů. My jsme pro.

Vysazením vánoční jedličky navíc neuděláte radost jen jednomu stromu, ale rovnou celému lesu. Podpoříte tak návrat jedle bělokoré, královny českých lesů, do pražské přírody. Jedle bělokorá v minulosti patřila mezi naše nejhojnější jehličnany, postupem času ale z českých lesů kvůli znečištění ovzduší i nešetrnému hospodaření v lesních porostech takřka vymizela. My to chceme napravit a vy můžete být při tom.

Psali jsme: Lesy Praha: Shledání po letech - poštolka v ochranné síti byla naší starou známou Lesy Praha: Nové malotraktory nám pomohou s poškozenými stromy i při výchovných zásazích Lesy Praha: Pomoci s jarním úklidem v Čimickém háji může každý Lesy Praha: Pyrotechnický průzkum na lesnickém úseku Šárka odhalil starou munici

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva