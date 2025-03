Letiště Praha: Přímé lety do 165 destinací, letiště čeká rekordní letní sezóna

O necelých 5 % poroste i počet Čechů, kteří do zahraničí vyrazí s cestovní kanceláří. Zároveň se intenzivně připravuje na rekordní letní sezónu a klade přitom důraz na informovanost cestujících, zajištění kvalitních služeb a intenzivní spolupráci se všemi partnery a společnostmi, které na letišti působí.

Mezi hlavní novinky se řadí přímé spojení s Torontem díky návratu Air Canada, posílení kapacit na trase do Soulu s Asiana Airlines a nové spojení Etihad Airways do Abú Dhabí. Krátké lety rozšiřuje například Air Baltic s linkou do Vilniusu, čímž se Praha opět propojí se všemi pobaltskými metropolemi. Spojení s hlavními evropskými městy doplní také nová linka společnosti Croatia Airlines do Záhřebu. Letní řád přináší další navýšení počtu letů i nabízených sedadel, přičemž na více než 40 pravidelných linkách bude zvýšen počet týdenních frekvencí. Patří mezi ně například častější týdenní spoje do Řecka, Itálie či Turecka. Na vybraných trasách budou nasazena větší letadla, včetně Airbusu A380 na lince do Dubaje.

„Letní letový řád odráží nadále rostoucí poptávku cestujících a schopnost leteckých společností navyšovat kapacity a otevírat z Prahy nová přímá spojení. V letošním roce tak očekáváme rekordní provoz s více než 18 miliony odbavených cestujících. Bylo by ale nezodpovědné tvrdit, že letošní sezónu nebudou provázet zpožděné lety. Proto se Letiště Praha, spolu se svými partnery, zodpovědně připravuje, aby dopady těchto provozních komplikací na cestující byly co nejmenší,“ říká Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha.

Anketa Má Andrej Babiš vaši důvěru? (Ptáme se od 25.3.2025) Má 83% Nemá 15% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9651 lidí

„V případě českého vzdušného prostoru i Letiště Václava Havla Praha je státní podnik Řízení letového provozu České republiky připraven zajistit potřebnou kapacitu pro letní sezónu. Úspěšně byla dokončena optimalizace vzdušného prostoru, hlavní řídící systém podniku TopSky je stabilní a naplňuje všechny požadavky na kapacitu. Důležitá je také dohoda s EUROCONTROL o zavedení flexibilních scénářů toku letového provozu od 17. 4. 2025. V důsledku toho ŘLP ČR, s.p. přispěje k odlehčení přetížených oblastí v sousedních státech, zejména v Německu a Rakousku,“ komentoval přípravu na letní sezónu za ŘLP ČR, s.p. generální ředitel Jan Klas.

Nejčastější destinací dle týdenních frekvencí zůstává v letním letovém řádu Londýn s až 100 lety týdně, následovaný Paříží, Antalyí a Amsterdamem. K novinkám v rámci oblíbených dovolenkových destinací se řadí italské Comiso, Zanzibar a hlavní město Černé Hory Podgorica. Posílené spojení s Chorvatskem přináší Croatia Airlines, která nabídne přímé lety nejen do Záhřebu, ale i Splitu a Dubrovníku. Kromě rozšíření nabídky destinací dojde také k navýšení kapacit na vybraných linkách díky větším letadlům a častějším letům. Zapojením nových dopravců, jako jsou například Condor, se rozšiřuje i nabídka přestupních možností pro dálkové lety.

Příprava na letní sezónu

Příprava na sezónu zahrnuje posílení personálních kapacit, podpořené rozsáhlou náborovou kampaní, která běžela od ledna, a náborovými dny, které na začátku března navštívilo ve dvou dnech téměř tisíc potenciálních zájemců o práci na letišti. V oblasti bezpečnostní kontroly bude do začátku letní sezóny nasazena nová technologie CT rentgenů v Terminálu 2 na Centrální bezpečnostní kontrole. Celkem bude instalováno do začátku letní sezóny 6 těchto rentgenů, díky nimž se kapacita bezpečnostní kontroly zvýší o 20 %. Tato technologie umožňuje, aby si cestující během bezpečnostní kontroly ponechali elektroniku a tekutiny ve svých příručních zavazadlech. Stále ale platí limit tekutin do 100 mililitrů o celkovém objemu 1 litr. Kromě toho Letiště Praha pokračuje v rozvoji samoodbavovacích služeb, a to jak v Terminálu 1, tak v Terminálu 2. Využití Self-Service Bag Drop i Self-Service Check-in kiosků rok od roku roste, přičemž i letos se k těmto službám připojily další aerolinky.

V oblasti informovanosti cestujících bude v květnu opět spuštěna rozsáhlá edukační kampaň, která nabídne užitečné rady ohledně včasného příjezdu na letiště, parkování, či bezpečnostní kontroly. Právě příjezd na letiště by mohl být v letní sezóně některé dny složitější, a to vzhledem k uzavírkám a stavebním akcím na přilehlých komunikacích. Většina těchto prací bude dokončena do zahájení letní sezóny. Pouze oprava dálnice D7, kterou provádí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), potrvá až do poloviny srpna. Během tohoto období bude provoz na D7 zúžen a dojde také ke krátkodobé kompletní uzavírce dálnice. Veškeré termíny uzavírek bude Letiště Praha spolu s ŘSD vždy s předstihem komunikovat.

V Terminálu 1 bude otevřen nově zrekonstruovaný salonek Mastercard, který přinese větší kapacitu a pohodlí pro cestující. Novinkou pro cestující je také služba Flexi Parking, která spočívá v parkování u obchodního domu POP Airport s následným odvozem shuttle busem na letiště. Mezi další vylepšení patří modernizace parkovacího domu PC Comfort nebo již zavedená možnost platby na expresních parkovištích přímo u výjezdové závory.

Letní sezóna pohledem největších cestovních kanceláří a největšího českého leteckého dopravce

Téměř třetina českých cestujících využije služeb cestovních kanceláří, což přispívá k rozvoji leteckých spojení z Letiště Václava Havla Praha do atraktivních dovolenkových destinací. Tento segment opět poroste, ve srovnání s loňskem o necelých 5 %. „Počty klientů, kteří s námi cestují na letní dovolenou, se už několik sezón setrvale zvyšují, a i letošní first moment prodeje byly mimořádně silné. Žebříček nejžádanějších destinací se příliš nemění a na čele se drží Turecká riviéra, řecké ostrovy, Španělsko, Egypt nebo Tunisko. Výrazně roste zájem o doplňkové služby, jako je přednostní odbavení, salonky na letišti nebo lety v byznysové třídě. Business class letos nově nabídneme i na kratších letech do letních destinací, jako je například Kréta, Rhodos, Turecká riviéra nebo Mallorca,“ říká Jan Bezděk, vedoucí komunikace skupiny DER Touristik CZ.

„Nejvíce našich klientů během nadcházející letní sezóny odletí z Letiště Václava Havla Praha do Řecka, Egypta, Turecka, Albánie, Bulharska a Španělska. Čedok zároveň z Prahy otevře dálkové spojení na Zanzibar i během léta, čeští turisté ho mohou navštívit od konce června do října. Klienti si vybírají hotely vyšší kategorie, nejčastěji čtyřhvězdičkové a pětihvězdičkové hotely, business nebo premium sedadla v letadle a další doplňkové služby. Hitem je také rozšířený servis jídla a nápojů během letu. Naši klienti si také chtějí užít cestu od začátku do konce, proto využívají nejen letištní salonky, ale i privátní transfery,“ říká Klára Divíšková, manažerka komunikace a tisková mluvčí cestovní kanceláře Čedok.

„Klienti CK Blue Style se na svou dovolenou dopravují výhradně letecky. Vloni šlo přitom o mimořádnou sezónu, kdy jen za letní měsíce od července do konce září odletělo na dovolenou více než 1,5 milionu Čechů. Jen naše cestovní kancelář vypravila letecky k moři v této části sezóny přes 300 tisíc dětí a dospělých,“ uvádí Lucie Hasman, tisková mluvčí cestovní kanceláře Blue Style, a dodává: „Češi milují moře a chtějí u něj každý rok minimálně jeden týden dovolené strávit. Během léta u nás v CK Blue Style dominují snadno dostupné pláže. K moři se dá z Prahy dolétnout i za méně než dvě hodiny – například nově do Albánie, které se také říká perla Jadranu. Podobně je na tom mezi našimi klienty Bulharsko či řecké ostrovy, následuje Turecko, Tunisko, samozřejmě Egypt a další destinace, kam naše klienty letecky dopravíme během pár hodin.“

V počtu přepravených cestujících v dovolenkovém segmentu v letní sezoně dominuje s podílem přibližně 60 % SmartWings následovaný společnostmi Ryanair a Eurowings. „Největší český letecký dopravce Smartwings očekává další letní sezónu se silnou poptávkou a nárůst počtu přepravených cestujících. Jen během loňského letního letového řádu využilo služeb Smartwings na letech z/do Prahy přes 2,6 milionu klientů. Během letošního léta Smartwings nabídnou z Prahy přímá letecká spojení do sedmi desítek destinací a oproti loňsku dojde k navýšení počtu letů do Ponta Delgada (Azory), Madridu, Cagliari a Olbie na Sardinii, Lamezia Terme, Soluně, Tirany, Tel Avivu, na Madeiru a Lanzarote. Na pravidelných linkách na Kanárské ostrovy Tenerife a Gran Canaria mají klienti nově možnost cestovat také v cestovní třídě business,“ říká Michal Váňa, obchodní ředitel Smartwings.