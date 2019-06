Letiště Praha vybralo budoucího provozovatele duty free obchodů

Letiště Praha naproti tomu získává jednoho světově silného provozovatele duty free, který přinese mnohem širší nabídku přizpůsobenou jednotlivým segmentům cestujících, nové exkluzivní značky, stylový a moderní design prodejen, digitální prvky prodeje, nové prodejní kanály a v neposlední radě rozšíření lokálního sortimentu. Při výběru vítěze rozhodovala z padesáti procent kvalita nabízených služeb a sortimentu a z padesáti procent nabízená výše nájemného.

„Úspěšné zakončení náročného koncesního řízení bude pro cestující znamenat mnohem širší a kvalitnější nabídku sortimentu a služeb v oblasti duty free. Naproti tomu, Letišti Praha se díky výsledku koncesního řízení podařilo naplnit svou strategii v oblasti neleteckého obchodu, která spočívá v neustálém rozšiřování nabídky, zvyšování kvality sortimentu a služeb, snižování cen a zároveň zvyšování výnosů z neleteckého obchodu, které by v delším časovém horizontu měly dorovnat výnosy letecké,“ říká Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha. Momentálně tvoří výnosy z neleteckého obchodu přibližně třicet procent celkových ročních výnosů Letiště Praha. Zbytek připadá na výnosy z leteckého obchodu.

Základní doba trvání kontraktu pro nového provozovatele duty free je deset let, přičemž po sedmi letech může být smlouva ukončena z důvodu dostavby Terminálu 2. Celková výše nájemného za deset let trvání kontraktu činí až 8 miliard korun. Součástí smlouvy je také provoz tzv. walk through zóny na Terminálu 1, kterou francouzská skupina Lagardére Travel Retail již provozuje, stejně jako některé další jednotky na pražském letišti.

„V rámci koncesního řízení jsme obdrželi velmi kvalitní a ve všech ohledech vyrovnané nabídky od tří světových lídrů v oblasti duty free. Jsme rádi, že nejlepší nabídka nakonec přišla právě od společnosti Lagardére Travel Retail, se kterou tak můžeme pokračovat ve velmi dobré a vzájemně vstřícné spolupráci na tvorbě moderního duty free produktu, zaměřeného na zákazníka a jeho aktuální potřeby,“ doplňuje Václav Řehoř. Kromě skupiny Lagardére Travel Retail, která působí například na letišti Charles de Gaulle v Paříži nebo na letišti v Ženevě, se koncesního řízení zúčastnily také mezinárodní společnosti ze skupiny Dufry a Heinemann. V tuto chvíli běží účastníkům koncesního řízení patnáctidenní lhůta, během které se mohou proti výsledku odvolat.

Skupina Lagardére Travel Retail otevře do několika měsíců na Letišti Václava Havla Praha celkem sedm různých typů obchodů. Ty budu zaměřené na nabízený sortiment a značky, ale především na konkrétní typ zákazníka. Jejich nabídka bude přizpůsobena nejen národnosti cestujícího, ale také jeho věku, potřebám, způsobu cestování a nakupování či příjmu. Vybere si tak skutečně každý.

Prodejny získají nový, stylový a moderní design, který by měl být poprvé představen právě v Praze. Podoba obchodů, včetně vybavení bude zřetelně odkazovat na Prahu a Českou republiku, její historii, architekturu a umění. Velký důraz bude kladen také na nabídku lokálních produktů. Celkem nabídne skupina Lagardére Travel Retail v nových prostorách cestujícím 767 značek, z toho 140 bude úplně nových. Více než 80 značek bude lokálních, z toho 32 se na pražském letišti objeví nově. Více než 90 exkluzivních produktových řad bude k dostání pouze na letišti.

Součástí úspěšné nabídky společnosti Lagardére Travel Retail byl také speciálně vyškolený personál s širokými jazykovými znalostmi se zvláštním důrazem na asijské jazyky, navrhované inovativní prodejní kanály, včetně důrazu na online prodej, moderní platební řešení nebo například věrnostní portál.

Koncesní řízení na provozovatele duty free na Letišti Václava Havla Praha bylo vypsáno na sklonku minulého roku. Obchodní jednotky, které byly předmětem tendru, včetně tzv. walk through zóny na Terminálu 1 budou nájemci oficiálně předány 1. ledna 2020. Tehdy začne také jejich několikaměsíční přestavba, která proběhne za provozu. Část prostor by měla být cestujícím znovu k dispozici nejpozději koncem března příštího roku. Kompletně však bude všech 24 obchodních jednotek otevřeno nejpozději do 30. června 2020.

autor: Tisková zpráva