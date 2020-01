Letiště Václava Havla Praha odbavilo za rok 2019 rekordních 17,8 milionů cestujících

Během celého roku létalo z Prahy pravidelně 71 leteckých společností do celkem 165 míst po celém světě, z toho do 15 dálkových destinací. Letiště zaznamenalo na dálkových linkách výrazný nárůst počtu odbavených cestujících, celkem o 10,9 %. Pozitivní trend by měl pokračovat i v roce 2020, kdy se počet dálkových destinací rozšíří o další dvě ? o Chicago a Hanoj. V loňském roce byly tradičně nejoblíbenější linky do Velké Británie, z destinací nejvíce cestujících směřovalo právě do Londýna. Nejvyšší meziroční nárůst v počtu odbavených cestujících zaznamenala Antalya.

Za uplynulý rok se na Letišti Václava Havla Praha uskutečnilo celkem 154 777 vzletů a přistání (tzv. pohybů). Přestože počet odbavených cestujících rostl, počet leteckých pohybů oproti roku 2018 klesl, konkrétně o půl procenta. Hlavním důvodem byla zejména vyšší obsazenost na jednotlivých linkách a nasazování typů letadel s větší kapacitou.

„Loňský 6% nárůst v počtu odbavených cestujících je dalším výborným výsledkem, kterým jsme mírně překročili naší predikci z počátku roku 2019. Za tímto opětovným růstem stojí zejména rozšiřování leteckých spojení do dálkových destinací a navyšování jejich kapacit, ale také posilování letů do nejvytíženějších evropských měst, jakými jsou například Londýn, Amsterdam nebo Moskva,“ řekl Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha. „S dalším nárůstem počtu cestujících počítáme také v letošním roce, čímž už se ale dostaneme za hranici našich provozních kapacit. Zároveň s tím budeme muset zahájit také několik důležitých rozvojových projektů přímo v prostorách terminálů. To sice může pro cestující znamenat dočasné snížení komfortu, ve svém výsledku však půjde o změny vedoucí k ještě modernějšímu a pohodlnějšímu letišti, které cestující po jejich dokončení určitě ocení,“ doplnil k výhledu na letošní rok Václav Řehoř.

Nejrušnějším měsícem roku 2019 byl srpen s 1 996 813 odbavenými cestujícími. Denně prošlo pražským letištěm vloni v průměru téměř 49 tisíc cestujících, nejvíce však v pátek 28. června 2019, kdy bylo během 24 hodin odbaveno rekordních 70 979 lidí. Nové linky se otevřely jak do dvou nových dálkových destinací, tak i do celé řady míst v Evropě. Do mapy přímých spojení se tak zařadily: Billund, Bournemouth, Florencie, Charkov, Kišiněv, Lvov, Moskva/Žukovskij, New York/Newark, Nur-Sultan, Perm, Pescara, Stockholm/Skavsta a Zadar.

Nejvíce cestujících využilo pravidelné linky do Velké Británie, Itálie, Ruska, Španělska a na 5. místě se dle provozních výsledků objevila nově Francie. Z destinací byl v roce 2019 opět nejoblíbenější Londýn, následovaly Paříž, Moskva, Amsterdam a Frankfurt. Skokanem roku se v meziročním srovnání stala turecká Antalya. Do této oblíbené dovolenkové destinace cestovalo z Prahy o 41 % lidí více než v roce 2018. Mezi třemi destinacemi s největším nárůstem počtu cestujících je také Amsterdam a Dauhá, hlavní město Kataru.

Provozní výsledky za rok 2019:

Počet cestujících 17 804 900 změna 2018/2019 +6,0 %

Počet pohybů (vzletů a přistání) 154 777 změna 2018/2019 -0,5 %

TOP země: Počet cestujících Meziroční srovnání 1. Velká Británie 2 169 780 +5,2 % 2. Itálie 1 466 156 +9,2 % 3. Rusko 1 257 949 +5,0 % 4. Španělsko 1 228 850 +3,2 % 5. Francie 1 170 847 +10,4 % TOP destinace (všechna letiště): Počet cestujících Meziroční srovnání 1. Londýn 1 352 837 +5,4 % 2. Paříž 850 956 +3,9 % 3. Moskva 847 451 +2,9 % 4. Amsterdam 759 109 +9,9 % 5. Frankfurt 527 851 +0,6 %

Destinace s největším nárůstem počtu cestujících: Destinace Nárůst počtu cestujících Nárůst v % 1. Antalya +86 668 +41,0 % 2. Amsterdam +68 244 +9,9 % 3. Dauhá +59 811 +42,5 %

Noví dopravci v roce 2019:

Arkia Israeli Airlines

SCAT Airlines

SkyUp Airlines

SunExpress

United Airlines

