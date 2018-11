Liberecký kraj: Dvoje vánoční trhy na krajském úřadu

I v letošním roce proběhne tradiční akce předvánočních dnů na Krajském úřadě Libereckého kraje. Přijďte si letos ve dvou termínech pořídit vánoční dekorace, ozdoby, vánoční dárky a to nejen z dílen zařízení sociálních služeb, ale i od regionálních výrobců a mistrů tradiční rukodělné výroby.

První trhy proběhnou 28. 11. od 10 do 13 hodin v multimediálním sále krajského úřadu. Svým nákupem mohou zájemci podpořit zařízení sociálních služeb v Libereckém kraji. Výrobky zde budou nabízet např. DH Liberec, o.p.s., Domov Raspenava, příspěvková organizace nebo Jedličkův ústav, příspěvková organizace a další. Peníze, které organizace prodejem svých výrobků utrží, používají na nákup materiálu pro další ročník vánočních trhů.

„Vánoční trhy připravuje sociální odbor už mnoho let. Pro organizace, které se starají o seniory nebo třeba zdravotně postižené, jsou trhy také příležitostí ke zviditelnění. Nejenže zde prodávají své ručně vytvořené výrobky, ale rovněž informují návštěvníky o své činnosti,“ připomněl náměstek hejtmana pro sociální oblast Pavel Svoboda. „Pro klienty těchto organizací jsou vánoční trhy velkým svátkem. Připravují se na ně měsíce dopředu. Radují se z každého projeveného zájmu. Mají pocit, že to, co dělají v tvůrčích dílnách, má smysl. Proto zvu každého, kdo bude mít čas, aby na trhy přišel. Určitě si vybere a ještě potěší autory originálních výrobků,“ dodal.

Dne 3. 12. od 9 do 14 hodin budou moci zájemci nakoupit regionální výrobky a také výrobky Mistrů tradiční rukodělné výroby. Výběr bude velký, své zboží bude nabízet více než dvacet výrobců. Koupit si bude možné ručně vyráběná mýdla, dřevěné hračky, originální bižuterii a mnoho dalšího.

„Liberecký kraj systematicky propaguje místní tradiční výrobu. Právě tyto výrobky jsou krásnými vánočními dárky, a proto považuji za logické nabídnout je právě v tomto čase na jednom místě veřejnosti. Určitě doporučuji se přijít podívat a vybrat si originální dárek pro své blízké,“ zve na první vánoční trhy, zaměřené na regionální výrobky Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Plejáda nabízených výrobků bude na obou vánočních trzích pestrá. Přijďte se podívat a nákupem výrobků udělat radost nejen sobě, ale i těm, kteří je vyrobili.

autor: Tisková zpráva