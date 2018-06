Liberecký kraj: Lékařská pohotovostní služba na Frýdlantsku je zachráněna

Ředitel zdravotnické skupiny EUC, MUDr. Jiří Madar, podepsal dohodu o ukončení LPS v nemocnici Frýdlant, která byla uzavřena s Libereckým krajem. Nová smlouva mezi Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, která bude podepsána po odsouhlasení Radou Libereckého kraje a krajským zastupitelstvem, znamená, že služba na Frýdlantsku bude zajištěna.

Pohotovost od 1. července 2018 na základě této smlouvy převezme Krajská nemocnice Liberec, a. s. Ta ji bude zajišťovat praktickými lékaři a specialisty z Frýdlantska a též vlastními lékaři.

„Jsem rád, že po počátečních emocích se mně i ostatním podařilo jednání vrátit do reality a výsledek může potěšit obyvatele Frýdlantska. LPS bude zajištěna, a tak mnohým odpadne cestování do Liberce. Teď je zapotřebí udělat řadu právních kroků, ale to je už můj úkol, výsledek musí být dobrý. Je nutné poděkovat všem zúčastněným, tj. praktickým lékařům z Frýdlantska, Krajské nemocnici Liberec, vedení Města Frýdlant i mému týmu,“ dodal Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana pro resort zdravotnictví.

autor: Tisková zpráva