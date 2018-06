Volfová (ANO): Zlepšení výhledu ratingu kraje je jasným signálem, že jdeme správným směrem

Vyrovnané hospodaření, financování kapitálových výdajů výhradně z vlastních zdrojů, oblast likvidity, dodatečná tvorba rezerv nebo nízké provozní výdaje. Nejen to se promítlo v novém ratingovém hodnocení Libereckého kraje od agentury Moody's.

Vyrovnané hospodaření, financování kapitálových výdajů výhradně z vlastních zdrojů, oblast likvidity, dodatečná tvorba rezerv nebo nízké provozní výdaje. Nejen to se promítlo v novém ratingovém hodnocení Libereckého kraje od agentury Moody's, na jehož základě byl kraji potvrzen jak stávající národní rating na stupni Aa3.cz, tak mezinárodní rating na stupni A2. Hodnocení představuje nízké riziko, že by kraj v budoucnu nebyl schopen plnit své finanční závazky.

„To, že agentura Moody's zlepšila výhled hodnocení úvěrové spolehlivosti Libereckého kraje ze stabilního na pozitivní, je pro kraj jasným signálem, že jdeme, co se týče hospodaření, správným směrem,“ řekla statutární náměstkyně hejtmana pro řízení ekonomiky, správy majetku a informatiky Jitka Volfová.

Agentura velmi pozitivně ohodnotila přístup kraje k financování projektů podporovaných z fondů Evropské unie. Kraj u nich vždy musí zajistit nejen spolufinancování, ale často také předfinancování. Navíc, u většiny projektů dostává evropské dotace až zpětně, po jejich dokončení, zaplacení a kontrole, což může být až s ročním odstupem.

„Kraj proto na evropské projekty vyčleňuje ve svém rozpočtu všechny potřebné peníze předem, a to i pro případ, že by došlo k nějakým nepředvídatelným změnám nebo se projekt nestihl dokončit ve lhůtách, kdy je možné evropské dotace čerpat. Nemůžeme nic ponechat náhodě a dostat se pak do těžko řešitelných ekonomických problémů,“ vysvětlila statutární náměstkyně.

Aktuálně se to týká například projektů krajských Center odborného vzdělávání za 580 milionů korun nebo rekonstrukcí silnic, na které kraj už vyčlenil 340 milionů korun. Na 330 milionů korun přijde rekonstrukce budovy u krajského úřadu, kde bude podnikatelský inkubátor. Výstavba parkovacího domu, lávky a kultivace okolí sídla Libereckého kraje budou stát 130 milionů korun.

Kladného hodnocení se dočkaly také oblast likvidity a dodatečná tvorba finančních rezerv, které může kraj flexibilně použít v nečekaných situacích nebo k již zmiňovanému předfinancování evropských projektů. Agentura ocenila i provozní výdaje kraje. „Rostou nižším tempem než provozní příjmy, a to se pozitivně odráží v celkovém provozním hospodaření kraje. V tomto směru Liberecký kraj ve srovnání s ostatními kraji vyniká,“ uzavřela náměstkyně Volfová.

Převzato z profilu.

Ing. Jitka Volfová ANO 2011



1. vicehejtmanka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Liberecký kraj: Pošlete svoji nominaci do soutěže Žena regionu Hejtman Půta: VZP by měla pro obyvatele Frýdlantska zajistit alespoň základní rozsah akutní péče přímo v regionu Liberecký kraj pomůže organizacím v sociální oblasti překlenout začátek roku deseti miliony Volfová (ANO): Chceme, aby Česká Lípa měla co nabídnout, a to všem skupinám obyvatel

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV