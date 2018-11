Liberecký kraj řeší otázku frýdlantské nemocnice. První krok je podpis memoranda

Na dnešním pracovním jednání přítomní zástupci za Liberecký kraj, město Frýdlant, Krajskou nemocnici Liberec, a.s. a Nemocnici Frýdlant s.r.o. podepsali Memorandum o spolupráci při zajištění zdravotních služeb v areálu Frýdlantské nemocnice pro území Mikroregionu Frýdlantsko.

Další jednání se přesunou do pracovních týmů, které se budou věnovat odborným otázkám. Následovat bude ocenění celé společnosti nezávislým auditorem, prověření faktického stavu společnosti, jednání se zdravotními pojišťovnami a zaměstnanci Nemocnice Frýdlant s.r.o.

Všechny strany se shodly na součinnosti kroků v rámci Krajské nemocnice Liberec a.s.

a Nemocnice Frýdlant s.r.o., tj. provozních, investičních i personálních. Předpokládaný termín naplnění memoranda, tedy převodu Nemocnice Frýdlant s.r.o. na Krajskou nemocnici Liberec, a.s. je nejpozději do 30. června 2019.

Hlavním cílem Libereckého kraje a uzavřeného memoranda je zajištění zdravotní péče pro 25.000 obyvatel Frýdlantského výběžku.

autor: Tisková zpráva