Lipensko se chce skrze grog zapsat do České knihy rekordů

V jeden den - konkrétně v sobotu 3.3. od 3 hodin odpoledne a po dobu 3 hodin - si místní i turisté na Lipensku, zpestří jarní prázdniny grogem a bombardinem vyrobených jihočeským lihovarem Fruko-Schulz.

Cílem zábavné marketingové akce, která má spojit celé Lipensko, je zápis do České knihy rekordů, kde již figuruje například záznam o množství lidí, kteří si připili s plechovkou piva v Plzni nebo štamprdlí slivovice ve Vizovicích. A kde jinde by si měli zájemci připíjet nápoji, které jsou symboly oddechu a zimní rekreace, než právě v nejatraktivnější turistické destinaci v Čechách - na Lipensku?!

"Cílem akce není si sednout do hospody za stůl a nalámat do sebe co nejvíc grogů. Chceme si akci společně užít a bavit se s horkým nápojem pro pohodu a pro legraci. Proto chceme, aby se do akce zapojilo co nejvíce lidí, místních i turistů, kteří zde v počtu několika desítek tisíc tráví své dovolené o jarních prázdninách. A když z toho bude nově zapsaný rekord, budeme všichni rádi," uvádí Jiří Mánek z Turistického spolku Lipenska.

Spolek chce podle jeho slov rozsévat v regionu dobrou náladu, pohodu a vytvářet podmínky pro spolupráci všech podnikatelů v regionu.

„Myšlenku jsme s přáteli v regionu rozvíjeli, až vznikl tento nápad. Lidem bude dobře, příjemně se pobaví, zpestří si dovolenou, sejdou se a poklábosí, vyfotí se a věříme, že u toho užijí i trochu legrace,“ doplnil Mánek.

Místem setkání se stanou vybrané restaurace z celého území, kde bude možné zakoupit grog a bombardino za příznivě nízkou cenu. V každé obci od Stožce po Rožmberk lidé najdou alespoň jednu restauraci, která se do projektu zapojila.

Pro jindřichohradeckou likérku i agenturu Dobrý den, která eviduje zápisy do České knihy rekordů, byla nabídka na spolupořádání takové akce výjimečná.

Podle Luboše Rafaje z Agentury Dobrý den je zajímavý především obrovský regionální rozsah celé akce. Každý rok Agentura zaeviduje zhruba 300 nových rekordů, v roce 2012 to bylo dokonce 365 rekordů. Tento „lipenský“ pokus je ale podle Rafaje výjimečný. „V tomto případě se bude jednat o ustavující rekord, protože většina podobných výkonů se děje v jeden čas na jednom místě. Právě ten regionální rozsah by měl lipenskou akci odlišit od hromadných přípitků, které jsou realizovány většinou v rámci nějakých monstr akcí. Je příkladné, jak region Lipenska dokáže spolupracovat,“ uvedl Rafaj.

V každém výdejním místě zajistí pořadatel komisaře, který po celou dobu konání akce bude sledovat výdej nápojů a po skončení odešle hlášení hlavnímu komisaři z Agentury Dobrý den, který bude průběh rekordu monitorovat v nejexponovanějším místě. Hlášení budou doložena výpisem z pokladny.

„U alkoholu se vždy jedná o to, aby se pokusu nezúčastnili mladiství. To ale v tomto případě nehrozí, protože nápoje budou vydávat profesionálové ze zavedených restauračních zařízení,“ dodal Rafaj.

Na akci dodá své výrobky jindřichohradecká likérka Fruko-Schulz, s.r.o., vaječňák a tuzemák patří k jejím neprodávanějším.

„Oba nápoje jsou svou chutí v povědomí našich zákazníků v oblasti jižních Čech a Šumavy dobře zapsány. Obliba našeho tuzemáku je velká a z tohoto důvodu je tuzemák nejprodávanější lihovinou, kterou vyrábíme. A vaječný likér zaujímá v prodejnosti emulzních likérů první příčku,“ uvádí obchodní ředitel likérky Ladislav Kremlička.

O oba výrobky je v meziročním srovnání větší zájem. Vaječného likéru se prodalo v roce 2016 43 995 litrů, v minulém roce to bylo 46.780 litrů. Nejvíce prodej stoupá s koncem roku a také před Velikonocemi. Tuzemák je konstantně výborně prodejná značka, v roce 2016 prodalo 2.108.917 litrů, v roce 2017 to bylo 2.185.515 litrů.

„Doufáme, že marketingové spojení výrobků jihočeského lihovaru a nejvýznamnější jihočeské turistické destinace přispěje k upevnění naší značky a obliba konzumace jak samotných nápojů, tak ve formě míchaných bude mít vzrůstající tendenci,“ uzavřel Kremlička

autor: Tisková zpráva