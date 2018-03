MHMP: Děti a mládež sportují podle testu pro příslušníky Armády ČR

„Je to zajímavá akce, při které si každý, ale především děti, mohou vyzkoušet, jak na tom fyzicky jsou. Každého zajímá, zda by splnil limity pro vstup do armády, a je zajímavé sledovat, jak ze sebe opravdu vydávají maximum. Myslím, že podobné akce motivují i ke sportu obecně, a to Praha samozřejmě dlouhodobě podporuje,“ řekla primátorka Adriana Krnáčová, která se akce zúčastnila.

„Pro děti a civilní veřejnost jsou pochopitelně jeho disciplíny přizpůsobeny odpovídajícím způsobem jejich možnostem a stáří. Proto by se dnes Army Test dal asi nejlépe popsat jako sportovní aktivita pro muže i ženy ve věku 6 až 60 let, která aktivní formou přibližuje, že vojáci kromě jiných schopností a dovedností musí mít i vysokou fyzickou zdatnost. Akce pod střechou sportovní haly Olympu proto děti a ostatní její účastníky nejenom motivovala k pohybu a bavila, ale také s těmito podmínkami obeznámila,“ uvedl Libor Hadrava, pražský radní pro oblast bezpečnosti a prevenci kriminality, který si na ARMY TESTU jednu z disciplín vyzkoušel.

Během středečního dopoledne se ARMY TESTU v pražské Stromovce zúčastnilo 11 tříd z pražských škol. Odpolední hodiny jsou vyhrazeny dalším zájemcům a návštěvníkům areálu. Od 11 hodin se uskutečnilo VIP setkání s osobnostmi a partnery projektu, kteří měli možnost posoudit, jak tento projekt probíhá a jak moc děti baví.

V loňském roce se konalo celkem 10 ARMY TESTů, včetně „Best of“ pod záštitou ředitele Ředitelství speciálních sil Ministerstva obrany. První letošní ARMY TEST 2018 proběhl v atletické hale v Jablonci nad Nisou. Středeční akce v Praze pak byla naplánovaná jako zatím největší, co do počtu zúčastněných návštěvníků.

autor: Tisková zpráva