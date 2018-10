MHMP: Informace o dopravních opatřeních v Povltavské ulici

Celkově budou práce rozděleny na šest etap, přičemž provoz ve směru z Tunelového komplexu Blanka na most Barikádníků bude etapovitě omezován. Objížďka není po většinu doby stanovena, pouze v termínu od 17. listopadu od 21:00 hodin do 18. listopadu do 7:00 hodin povede objízdná trasa přes Trojský most, Ortenovo náměstí a ulici Argentinskou.

Investorem prací je Inženýring dopravních staveb, a.s. a zhotovitelem společnost Strabag, a.s.

autor: Tisková zpráva