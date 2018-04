MHMP: Informace o dopravních opatřeních v souvislosti s konáním pražského půlmaratonu

Start závodu je v 10:00 hodin na náměstí Jana Palacha, kde je i cíl. Doběh prvních mužů se předpokládá v 10:59 – 11:02 hodin, vyhlašování vítězů v 11:15 – 11:40 hodin a ukončení závodu ve 13:00 hodin.

Trasa závodu

nám. Jana Palacha, Křižovnická, Křižovnické nám. Smetanovo nábřeží, Masarykovo nábřeží, Palackého náměstí, Rašínovo nábřeží, Plavecká, Vyšehradská, Svobodova, Palackého náměstí, Palackého most, Lidická, Svornosti, Strakonická, Hořejší nábřeží, Nábřežní, Janáčkovo nábřeží, most Legií, Mánesův most, Klárov, nábřeží Edvarda Beneše, nábřeží kapitána Jaroše, Bubenské nábřeží, Komunardů, Jateční, Jankovcova, Libeňský most, Štorchova, Voctářova, Rohanské nábřeží, Těšnovský tunel, nábřeží Ludvíka Svobody, Dvořákovo nábřeží, Čechův most, U Plovárny, Kosárkovo nábřeží, Mánesův most, nám. Jana Palacha.

Na komunikacích, po kterých vede trasa závodu, je instalováno dočasné dopravní značení (zákaz parkování) a pro zajištění bezpečnosti provozu, běžců i diváků je povolena v době závodu (10:00 – 13:00 hodin) jejich úplná uzavírka. Komunikace budou za posledním běžcem uklízeny a v co nejkratším čase opět uvolňovány pro dopravu.

Dvořákovo nábřeží bude uzavřeno 7. 4. od 00:01 do 16:00 hodin z důvodu výstavby technického zázemí. Ulice 17. listopadu bude uzavřena 7. 4. od 00:01 do 16:00 hodin z důvodu výstavby a následné demontáže prostoru startu a cíle.

Upozorňujeme řidiče, že je třeba, aby respektovali zákaz parkování, protože s ohledem na bezpečnost musí být trasa závodu uvolněna. V případě, že vozidla na komunikacích zůstanou, budou odtažena.

Změny v městské hromadné dopravě

Změny v provozu tramvajových a autobusových linek v den konání závodu jsou k dispozici na webových stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy ZDE.

Dopravně-informační telefonní linky

K dispozici je bezplatná dopravně-informační linka 800 165 102, která bude v provozu do pátku 6. 4 od 9:00 do 18:00 hodin a v sobotu 7. 4., od 8:00 do 14:00 hodin. V den závodu bude v provozu od 8:00 do 14:00 hodin také bezplatná dopravně-informační linka 800 100 991.

Stránky závodu

Podrobné informace k akci „Sportisimo 1/2Maraton Praha 2018“ lze nalézt na internetových stánkách ZDE. Je zde mimo jiné i plánek trasy s výpisem ulic a předpokládanými časy proběhu prvního a posledního závodníka.

Pořadatelem závodu je Prague International Marathon, spol. s r.o.

