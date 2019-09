MHMP: Pěšky nebo na kole, hlavně bezpečně

To je téma Evropského týdne mobility 2019, který tradičně probíhá od 16. do 22. září. Vyvrcholením celého týdne je Den bez aut, který se letos uskuteční v sobotu 21. září, a to hned ve čtyřech pražských lokalitách. Na Mariánském náměstí v Praze 1 a v městských částech Kbely, Dolní Měcholupy a Újezd u Průhonic. Heslo roku 2019 zní „Projdi se s námi“!

Evropská komise zavedla inciativu Evropský týden mobility v roce 2002. Smyslem je inspirovat obyvatele měst a obcí, aby dali větší šanci alternativní dopravě. Pražský celotýdenní program plný různých akcí zviditelňuje různé možnosti přepravy.

„Je to šance pro nás pro všechny vystoupit z komfortní zóny vlastního auta a díky tomu zlepšit naše zdraví, snížit hladinu hluku z dopravy, zlepšit ovzduší a ve výsledku zlepšit podmínky pro život v naší metropoli,“ konstatuje primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

„Evropský týden mobility nabízí celou řadu zajímavých akcí. Pražané mají skvělou příležitost si vyzkoušet jiný druh pohybu po Praze, který by za normálních okolností nemuseli zvolit. A to je škoda, pojďme si na vlastní kůži vyzkoušet, že to jde i jinak než za volantem auta. Tento týden nás k tomu bude motivovat bohatým programem plným zajímavých debat i fyzických aktivit," říká náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

Letošní ročník chce do popředí zájmu vyzdvihnout zdánlivě nejobyčejnější druh dopravy a tím je pěší chůze. Mnohdy je tento aktivní typ přepravy rychlejší, levnější, pohodlnější a spolehlivější.

„Program Evropského týdne mobility 2019 nabízí celou řadu akcí a doprovodných aktivit. V pondělí 16. září se koná Den bez úmrtí na silnicích – EDWARD. Smyslem akce je přimět účastníky silničního provozu, aby uvažovali o svém dopravním chování. V úterý proběhne beseda na téma Mikromobilita jako dopravní řešení ve městech. Středa nabídne Den dopravní výchovy pro děti. Čtvrtek patří besedě Hrozba jménem MAMATAXI aneb víte, co Vaše děti dýchají před školou? Beseda je určená všem, které problematika dovážení dětí autem do školy zajímá. Akce začíná v 17:00 v prostorách Skautského institutu. Pro ty, kdo dojíždí do Prahy vlakem, čeká ve čtvrtek 19. září od 6.30 do 9:00 hodin na železničních zastávkách Čakovice, Kbely, Satalice a Kyje Snídaně na peróně. V pátek 20. září zveme širokou veřejnost na druhý ročník vzdělávacího Dne bez bariér v Evropském domě v Jungmannově ulici. První ročník jednodenního filmového festivalu s názvem MĚSTEM bude v kině PONREPO v pátek 20. září,“ uvádí Karolína Klímová, koordinátorka Evropského týdne mobility 2019

Některé akce probíhají více dní, například od pondělí do pátku bude pro Pražany připravena unikátní cyklo myčka na Rohanském ostrově v místě Přístav 18600. Nejen na bezpečnost dětí bude zaměřena akce Pěšky do školy a pro soutěživé je připravena i Zářijová výzva: Do práce na kole.

V sobotu 21. září se uskuteční Den bez aut v celé městské části Praha Újezd, v ulici Žacléřská v Praze 19, v ulici Dolnoměcholupská v Dolních Měcholupech a na Mariánském náměstí v Praze 1. Proběhne také již tradiční rodinná akce Cyklozvonění, která tentokrát zamíří do pražské ZOO. Sobota patří také celoměstské akci Zažít město jinak.

Letošní Evropský týden mobility čítá dohromady 26 akcí na celém území Prahy. Podrobný program o všech aktivitách naleznete ZDE.

