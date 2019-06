MHMP: Pražská integrovaná doprava dostane novou vizuální identitu. Zdůrazní rozšiřování do Středočeského kraje

Současná vizuální identita PID pochází z roku 2008 a s rozšířením do Středočeského kraje v posledních letech je nutná její změna. „Chci, aby pražská hromadná doprava byla komfortní, moderní, měla silný brand a byla nejen co do kvality služeb, ale také vizuálně na úrovni 21. století. Proto vypisujeme designérskou soutěž, která zajistí nový vizuální manuál identity systému PID a nová loga Regionálního organizátora pražské integrované dopravy i Integrované dopravy Středočeského kraje, která budou společně vysílat jasný signál postupné integrace,“ popsal Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu.

„Soutěž na novou kvalitní podobu společného integrovaného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje nám pomůže posunout prezentaci veřejné dopravy zas o kus dál a sjednotí dopravu v Praze a ve středních Čechách i vizuálně. To je důležitou vstupní podmínkou pro kvalitní a sebevědomý integrovaný systém, který bude při pokrytí území se třemi miliony obyvatel největším ve střední Evropě,“ doplnil ředitel Regionálního organizátora pražské integrované dopravy Petr Tomčík.

Nová vizuální identita zdůrazní propojení systému veřejné dopravy hl. m. Prahy a Středočeského kraje a další postupné prohlubování spolupráce. Zároveň soutěž posoudí, zda současné logo PID zůstane v aktuální formě, pouze se upraví, nebo se za něj najde náhrada.

„Středočeský kraj jako významný objednatel dopravní obslužnosti má také zájem na jednotné a moderní prezentaci nově provozovaného společného integrovaného systému. Středočeský kraj i Praha budou díky nové vizuální identitě vystupovat jednotně a rovnocenně,“ uvedl Michal Štěpán, ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje.

„Vizuální proměny se dočkají také autobusy, vlaky, tramvaje i uniformy personálu. Výsledek soutěže zajistí moderní, ale zároveň nadčasovou identitu systému PID, integrované veřejné dopravy hlavního města Prahy a Středočeského kraje,“ řekl na závěr Adam Scheinherr.

autor: Tisková zpráva