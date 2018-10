MHMP: Pražský filmový fond podpořil další čtyři filmy, mezi nimi i snímek Spider-Man: Far From Home

Příspěvek ve výši pět milionů korun obdržel snímek Spider-Man: Far From Home, dalšími podpořenými projekty jsou český film Modelář, italská komedie Dormiremo da vecchi a německý televizní film Die Diplomatin: Prager Nächte. Svou další výzvu nadační fond otevře v říjnu 2018.

Hlavním cílem nadačního fondu Praha ve filmu Prague Film Fund je podporovat filmy a seriály, ve kterých je Praha vyobrazena jako Praha a zároveň mají marketingový potenciál pro pozitivní prezentaci města v zahraničí. Nedílnou součástí aktivit nadačního fondu je také podporovat audiovizuální projekty, které napomohou profilování města Prahy jako „film friendly“ destinace.

„V letošním roce získal nadační fond Praha ve filmu od hlavního města za tímto účelem dar ve výši 30 milionů korun. Díky takto štědré podpoře může fond vyhlašovat několik za sebou jdoucích výzev v průběhu roku, které lépe odpovídají prostředí filmového průmyslu, v němž natáčení probíhají kontinuálně,“ uvádí Ludmila Claussová, předsedkyně správní rady nadačního fondu.

Druhou letošní vyhlásil fond na počátku června 2018 a z šesti obdržených žádostí správní rada podpořila čtyři. Doposud nejvyšší udělený příspěvek ve výši 5 milionů korun získal americký blockbuster z dílny Sony a Marvel Spider-Man: Far From Home. V České republice se natáčelo v druhé půli září a štáb se pohyboval v Praze a Liberci.

Podporu nadačního fondu také získal český snímek Modelář režiséra Petra Zelenky, který se bude natáčet v příštím roce a obdržel nadační příspěvek ve výši 750 tisíc korun. Dalšími projekty, které rovněž uspěly, jsou italská filmová komedie scenáristy a režiséra Fabia Resinara Dormiremo da vecchi (Tím to nekončí) s příspěvkem ve výši 1,25 milionu korun a televizní film ARD Die Diplomatin: Prager Nächte (Diplomatka: Pražské noci) v režii Rolanda Suso Richtera, který byl podpořen 800 tisíci korunami.

„Je úžasné, že se o natáčení v Praze zajímají produkce takového ranku jako je Spider-Man a že dokonce část příběhu do Prahy umístili. Praha má ve filmu důležitou roli a film se svou celosvětovou distribucí a diváckou základnou město odprezentuje lépe než většina marketingových kampaní,“ uvedla k dosud nejvyššímu příspěvku udělenému nadačním fondem Eliška Kaplicky Fuchsová, místopředsedkyně správní rady fondu. „Právě potenciál takových filmů při zahraniční prezentaci města stál na počátku našich úvah o smyslu fungování fondu a jeho přínosu a jsem ráda, že již za necelé dva roky po jeho vzniku se můžeme chlubit takovým snímkem jako je právě Spider-Man: Far From Home,“ dodává Kaplicky Fuchsová.

Z projektů podpořených fondem v první letošní výzvě je v současné době v natáčení velkofilm Jan Žižka režiséra a producenta Petra Jákla, před několika dny padla první klapka ke snímku Pražské orgie podle knihy Philipa Rotha a v režii Ireny Pavláskové a dotočený je film Jiřího Mádla Na střeše. Premiéru již zažil film Jan Palach (21. 8. 2018) a do vysílání se chystají podpořené zahraniční televizní projekty: Lontano da te (vysílání seriálu je v Itálii a Španělsku plánované na jaro 2019), Der Prag-Krimi (film, německá stanice ARD, prosinec 2018), Helen Dorn (film, Německo, ZDF, jaro 2019) a Zasada przyjemności (4dílná minisérie, Ukrajina, Polsko, ČR).

Ve výzvě z roku 2017 podpořený snímek kanadského režiséra Xaviera Dolana The Death and Life of John F. Donovan se Susan Sarandon, Natalie Portman a Kitem Haringtonem (Game of Thrones) v hlavních rolích měl úspěšnou premiéru 10. září na filmovém festivalu v Torontu.

autor: Tisková zpráva