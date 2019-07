MHMP: Velká letní soutěž Na kole Prahou 2019

Magistrát hlavního města Prahy pořádá druhým rokem letní cyklistickou soutěž Na kole Prahou 2019. Soutěž odstartovala včera a potrvá až do 15. září. Principem soutěže je využívat aplikaci Na kole Prahou pří jízdě na kole. Soutěžící, kteří splní podmínky alespoň jedné ze čtyř výzev a budou vylosováni, získají zajímavé ceny.

Aplikace Na kole Prahou je oficiální cyklonavigace Magistrátu hlavního města Prahy od roku 2016. Uživatelům pomáhá vyhledat vhodnou trasu jízdy včetně kombinace s MHD, poradí, jak po městě jezdit bezpečně na kole a upozorní uživatele na problematická místa na cestě. Chytrá cyklonavigace je nejen ke stažení zdarma pro operační systémy Android a iOS, ale je k dispozici i na webových stránkách ZDE.

„Aktivní dopravu je třeba podporovat, jak nejvíce to jde. Proto jsem rád, že vedle investicí do cykloinfrastruktury můžeme cyklistice pomoct i soutěží, která lidi motivuje k výrazně zdravějšímu životními stylu. Zároveň má soutěž potenciál ulehčit dopravě v Praze, pokud se najde alespoň pár lidí, kteří po dobu trvání soutěže vymění volanty za řídítka kol například při cestě do práce,“ říká Adam Scheinherr, náměstek primátora pro dopravu.

V létě aplikace Na kole Prahou nabídne čtyři soutěžní výzvy - Pražský výletník, Pražský jezdec, Pražský objevitel a Pražský vrchař. Jednotlivé výzvy mají vlastní pravidla a vlastní výhry.

Výzva Pražský výletník je aktivní po celou dobu soutěže, tedy do 15. září. V této výzvě se musí uživatel zúčastnit nejméně čtyř výletů z celkových pětadvaceti, Za splněný výlet se počítá ten, u kterého trasa pokrývá alespoň padesát procent trasy výletu. Hraje se o dvacet pět kusů peněženek z recyklovaných duší.

Výzva Pražský jezdec začne v polovině července a pro získání výhry jednoho ze třicet multiklíčů s deseti funkcemi musí soutěžící do 4. srpna absolvovat alespoň patnáct jízd delších než jeden kilometr.

Výzva Pražský objevitel začne 5. srpna. Úkolem je přiblížit se alespoň na 200 metrů k osmi z patnácti vytipovaných míst. Všechna místa jsou i s doplňujícími informacemi zobrazena na úvodní mapě aplikace. Tato výzva končí 25. srpna. Soutěží se o pětadvacet kusů knih s názvem Městem na kole.

Poslední výzva nazvaná Pražský vrchař startuje 26. srpna. Pro výhru jedné ze sedmnácti hliníkových pumpiček na kolo musí soutěžící do 15. srpna zdolat osm pražských kopců. Počítá se každý úsek se stoupáním padesát metrů na jeden kilometr.

Do slosování o ceny se registruje každý, kdo splní podmínky příslušné výzvy. Odměny si pak bude možné vyzvednout v sobotu 21. září od 15:00 do 17:00 hodin v rámci oslav mezinárodního Dne bez aut na stánku Čistou stopou Prahou na Mariánském náměstí v Praze 1.

