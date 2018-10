MMR: Konference odstartovala výstavu, zaměřenou na bydlení za první republiky

„V rámci oslav 100 let od vzniku Československa jsme se tentokrát zaměřili na otázku bydlení za první republiky. Přestože se nám tato doba může zdát vzdálená, existují tu mnohé paralely – docházelo k strmému nárůstu obyvatel měst a začaly být kladeny vyšší požadavky na kvalitu bydlení i rozvoj technické infrastruktury. Zároveň se řešily otázky sociálního a nájemního bydlení. Konference tak přinesla mnohé vhledy, které mohou být užitečné i nyní,“ uvedla náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Olga Nebeská a dodala: „Kdo by se chtěl dozvědět něco více o trendech v bydlení po roce 1918, může se přijít podívat až do 18. listopadu na výstavu do Galerie Jaroslava Fragnera.“

Hlavním cílem akcí pořádaných Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT a slovenským Ministerstvem dopravy a výstavby je připomenutí významu tématu bydlení ve veřejném prostoru po vzniku samostatné republiky. Konference se také zaměří na tehdejší řešení dostupnosti bydlení s důrazem na sociální aspekt z hlediska veřejné správy i z pohledu architektury. Konference „Jak jsme chtěli bydlet: Architektura bydlení a její podpora po vzniku Československa“ se zúčastnila řada odborníků ze soukromé i veřejné sféry, z akademického prostředí, a to jak z České republiky, tak ze Slovenska.

autor: Tisková zpráva