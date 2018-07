MMR: Spravujete projekty podpořené z fondů EU? Pomozte nám zlepšit systém

„Nové programové období startuje v roce 2021 a přípravy na něj jsou v plném proudu. Jedním z našich prioritních cílů, který dlouhodobě prosazujeme i na evropské úrovni, je co největší zjednodušení a to především s ohledem na příjemce podpory. Chceme získat názory a zkušenosti lidí, kteří projekty skutečně připravují a realizují – starostů, podnikatelů, úředníků z měst. Zjistit, co je skutečně trápí a možná jim i zbytečně ubírá čas, který by jinak mohli věnovat rozvoji projektu. Právě proto jsme spustili on-line dotazník, z jehož výsledků budeme vycházet při nastavování příštího programového období,“ podotkla náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Olga Letáčková.

Dotazník je rozdělený do několika částí, které pokrývají celou šíři administrace projektu, od přípravy projektové dokumentace a její hodnocení, po správu veřejných zakázek a žádost o platbu až po následnou kontrolu. Vyplňování dotazníku zabere přibližně 35 minut a je možné ho kdykoli přerušit a později se k němu vrátit. Dotazník je nutné vyplnit nejpozději do 15. srpna 2018.

Zúčastnit se průzkumu je možné ZDE.

autor: Tisková zpráva