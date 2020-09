MPO: Expedice Tatra kolem světa 2 mění plány kvůli koronaviru

reklama

Když 22. 2. 2020 v Máchově kraji zaburácel motor Trajdy (T815) byla posádka plná očekávání nových zážitků. Nikdo v té době ovšem neměl tušení, jak moc se skutečnost bude lišit od plánů. Původní myšlenka měla navázat na expedici Tatra kolem světa, která se uskutečnila v letech 1987–1990, ovšem po politickém převratu již nevzbuzoval příjezd dobrodruhů zájem veřejnosti a na projekt se takřka zapomnělo – až do doby, než se parta nadšenců rozhodla navázat na zpřetrhanou nit a po vzoru svých předchůdců vyrazit s legendární tatrovkou znovu do světa. Jedním z patronů projektu se stal Stanislav Synek, jediný dosud žijící člen celé původní výpravy. Díky oživení projektu se na světlo světa dostal také Synkův cestopis, jehož rukopis ležel třicet let v šuplíku, a proběhla premiéra dvou filmů z původní cesty, které byly po dlouhé roky „ztraceny“ v archivu. Vedle vzkříšení vzpomínek na TKS1 je cílem také reprezentování dobrého jména České republiky ve světě a autentické informování o dění v dalekých zemích v podobě reportáží a především zprostředkovat cestování a poznání lidem. Všechny tyto cíle se i přes celosvětovou pandemii spojenou s novým typem viru podařily splnit.

Covid-19 změnil plány

Záhy po odstartování expedice se bohužel potvrdilo známé pořekadlo: Člověk míní, život mění. Pandemie koronaviru, kterou v České republice i ve světě provázela řada vládních nařízení, včetně uzavřeních mnohých hranic, donutila posádku změnit trasu. TKS2 je naštěstí skutečnou expedicí, která je vždy připravena hledat další cesty, jak a kudy jet dál, jak dosáhnout svých cílů. „Dle původního itineráře se mělo v první polovině října dorazit do ruského přístavu ve Vladivostoku, odkud se měly vozy Trajda (T815) a Bludička (obytný vůz ze stáje Adria Citröen) poslat lodí do Jižní Ameriky, kde měla začátkem roku 2021 startovat druhá etapa plánované tříleté cesty kolem světa,” vysvětluje původní záměr Marek Havlíček, jeden ze zakladatelů a organizátorů projektu a náčelník výpravy.

Všechno je ale jinak. Kvůli uzavření většiny hranic, včetně turecko-gruzínské hranice, strávila TKS2 tři měsíce v Turecku, kde se potvrdilo přísloví „mít štěstí v neštěstí“ – díky nulovému cestovnímu ruchu měl tým TKS2 veškerá zajímavá místa pouze pro sebe. „I díky tomu jsme zaznamenali jedinečné záběry pro seriál Tatra Kolem Světa 2 a pro mnohé další dokumentární pořady. Měli jsme příležitost, a především čas, poznat místní lidi, kteří nás zvali do svých domovů, ukazovali nám, jak hospodaří, jak vaří, jaké jsou jejich zvyky a tradice a my jsme mohli díky dostatku času neprolétnout tímto státem jako střely, ale poznat spousty odstínů a barev této pohostinné země,“ dodává hlavní kameraman expedice Jiří Dvorský.

Cestovatelé nebo špioni?

Začátkem června tým TKS2 překročil hranice do sousedního Íránu, kde však posádka doplatila na lehkomyslné jednání jednoho z kameramanů. Navzdory zákazu a dohodě s týmem vzlétl dronem, což vedlo k zatčení a několikahodinovému výslechu celé posádky. Policejní a vojenské složky pojaly tým TKS2 za špiony. „Celá situace se vysvětlila, ale i přes tuto skutečnost byl tým po dobu svého pobytu pod dohledem místních bezpečnostních orgánů. S myšlenkou, že by skutečně mohlo jít o špióny, nebyla posádce ani po předchozí domluvě prodloužená víza a bylo jim doporučeno zemi v co nejkratším čase opustit. Tato rada padla i od ambasády České republiky v Íránu,“ dodává Marek Havlíček.

A jak to bude dál?

Z možných variant, jak situaci čelit, zvítězila možnost převézt po moři auta do Ruska – problém ovšem tkví v tom, že posádka nemá do tohoto státu víza. Členové expedice se proto museli na nějaký čas vrátit do České republiky. „Snažíme ze všech sil dostat víza do Ruska, s tímto nám pomáhá patron projektu a srdcař vicepremiér Karel Havlíček, i naši partneři, dělají maximum proto, aby výprava mohla v co nejbližší době pokračovat. V plánu je pak vyzvednout auta, procestovat jih Ruska a následně podle plánu zazimovat vozy u gruzínských hranic, abychom se příští rok mohli vydat na asijský okruh podobný původnímu letošnímu plánu,” nastínil budoucnost „otec projektu“ Marek Havlíček.

„Po celou dobu expedice Tatra kolem světa 2 jsme v kontaktu. Bylo to tak samozřejmě i v době mimořádných opatření kvůli pandemii koronaviru, kdy jsme cestovatelům například pomáhali zajistit potřebné ochranné prostředky a je to tak i nyní. Mimo jiné průběžně komunikujeme s kolegy z ministerstva zahraničí, jsme v kontaktu s velvyslanci aj. S cílem, aby expedice Tatra kolem světa 2 mohla dál pokračovat, snad už bez problémů, poučená, jak ve světě rozumně fungovat. Tatře kolem světa 2 moc fandím, je to skvělá myšlenka, klukovský sen převedený do reality, díky kterému se obyvatelé různých koutů světa dozvídají o České republice, seznamují se s jejími produkty, kvalitou, značkami a umem šikovných lidí v duchu národního hospodářského motta Czech Republic: The Country for the Future,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Sledujte dobrodružství expedice TKS2 na vlastní oči!

O dobrodružstvích i trampotách české expedice TKS2 pravidelně informuje Radiožurnál, pořad Prima svět i magazín MfDnes a další tištěné magazíny. Od 3. října pak bude možné sledovat desetidílný seriál na Prima ZOOM. Další informace o projektu naleznete na www.TatraKolemSveta2.cz, aktuální zprávy jsou pak dostupné na facebookových stránkách Tatra kolem světa 2, instagramu (tatrakolemsveta2), Twitteru (@2_tatra), YouTube či platformě Worldee.com.

Časová osa expedice Tatra kolem světa 2

Zrod myšlenky: Výprava navazuje na původní expedici Tatra kolem světa, uskutečněné od roku 1987 do roku 1990. Plánování, přípravy a vše potřebné k realizaci projektu expedice TKS2 zabralo bezmála dva roky.

Únor: Tatrovka Trajda odstartovala 22. 2. 2020 v Máchově kraji, míří přes Balkán do Turecka.

Druhá polovina března 2020: Rychlý přesun z Ankary (Turecko) na hranice do Gruzie. Hranice byly zavřené, přestože dle veškerých věrohodných informací měly být otevřené.

Březen–červen: Kvůli koronavirové krizi uvízla posádka v Turecku, kde strávila 3 měsíce. Absolvovala měsíc u své druhé turecké rodiny, poznala každodenní život v opuštěných horských vesničkách, zažila neuvěřitelné návštěvy naprosto liduprázdných míst v Kappadokii, procházení se na místech, kde bývají desítky tisíc lidí a nyní zde není „ani noha“.

Červen: Opravdu adrenalinový vstup do Íránu, přes dvanáct hodin na hranicích, dohadování, jednání.

Červen–září: Dalších téměř 90 dní strávili členové týmu v Íránu a poznávali významná íránská města bez turistů – Teherán (metropole Íránu), Isfahán (jedno z nejkrásnějších měst), Šíráz, Bandar Abbas, kde teploty dosahovaly 48 stupňů ve stínu.

Září: Cestovatelé jsou nuceni opustit Írán a míří do Prahy. Z Íránu putují vozy do Ruska, kde by si je posádka měla po získání víz vyzvednout a pokračovat v expedici.

Říjen: Na televizních obrazovkách Prima ZOOM startuje 3. 10. desetidílný seriál přibližující zážitky z ojedinělé cesty.

