MŠMT: Náměstek Velčovský vystoupil na konferenci Forbes

Letos poprvé se konala konference Forbes Česko, jak jsme na tom? mimo Prahu, a to v prostorách ostravské multifunkční haly. Cílem konference bylo zhodnocení politického, ekonomického a společenského vývoje České republiky v oblastech jako je konkurenceschopnost, vzdělávání a kvalita života.

„Velmi dobře si uvědomujeme rizika, jimž Česká republika na makroúrovni čelí, jako je nárůst disparit uvnitř vzdělávacího systému a problematické zajišťování kvalitních a rovných podmínek ve vzdělávání,“ uvedl ve své prezentaci v reakci na vystoupení svých předřečníků náměstek Velčovský. „Ty mohou způsobit nevyužívání potenciálu každého žáka a plýtvání tím, na co je Česká republika bohatá – na talenty. Cílem této vlády je tyto rozdíly překonávat, a to nejen tím, že budou růst veřejné výdaje do vzdělávání a že porostou platy pracovníků ve školství, ale také tím, že se systémově zamyslíme nad cíli a obsahy vzdělávání pro 21. století,“ doplnil Velčovský.

Náměstek poté zdůraznil, že v řadě oblastí už MŠMT konkrétní kroky učinilo. Například platy učitelů vzrostou od ledna příštího roku o 10 % v tarifní části a o 5 % v netarifní části a navyšovány budou i v dalších dvou letech tak, aby průměrný plat učitele dosáhl 45 tisíc korun na konci funkčního období této vlády. V oblasti změn obsahu a struktury vzdělávání probíhají v současnosti odborné diskuse o revizích rámcových vzdělávacích programů. Tento základní kurikulární dokument totiž musí reflektovat kontext měnící se doby konce druhé dekády 21. století. Jak přitom bude vypadat trh práce za 20 let? Jaké kompetence budeme od budoucích generací vyžadovat? Také na takovéto výzvy by se revize měly zaměřit.

Na čtvrtém ročníku konference Česko: Jak jsme na tom? vystoupili ve třech blocích a panelových diskusích zástupci českého byznysu, politiky, státní správy i občanského sektoru.

autor: Tisková zpráva