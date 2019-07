MŠMT: Přijímat do vyššího ročníku diplomované všeobecné sestry lze i v kombinované formě

Díky již vyhlášenému pokusnému ověřování organizace vzdělávání studentů oboru vzdělání diplomovaná všeobecná sestra, bude možné od září přijímat do vyššího ročníku než prvního i uchazeče, kteří nesplní zákonem stanovené podmínky v kombinované formě vyššího odborného vzdělávání. To znamená, že pokud uchazeč splní podmínky přijímacího řízení, ale nemá absolvovány všechny předměty ročníku, který nebude absolvovat, může být přijat do vyššího ročníku. V rámci pokusného ověřování je možné přijímat do vyššího než prvního ročníku absolventy oborů Praktická sestra, dříve Zdravotnický asistent, Zdravotnický záchranář, Porodní asistentka a Dětská sestra.

„Kvůli velkému zájmu o takové studium připravilo MŠMT dodatek k vyhlášení pokusného ověřování organizace vzdělávání studentů ve vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu Diplomovaná všeobecná sestra po přijetí do vyššího než prvního ročníku. Tímto dodatkem rozšiřujeme pokusné ověřování i na kombinovanou formu,“ uvedl náměstek pro řízení sekce vzdělávání Václav Pícl.

Cílem pokusného ověřování je zefektivnit přípravu na výkon povolání všeobecná sestra a absolventům, kteří již vykonávají profesi praktické sestry umožnit v kratší době zvýšit si odbornou způsobilost pro výkon povolání všeobecné sestry.

Obor Všeobecná sestra je možné studovat v tříletém programu na vysoké škole nebo vyšší odborné škole. Od 1. září 2017 MŠMT díky pokusnému ověřování umožňuje přijetí zájemců do vyššího než prvního ročníku, pokud jsou jim uznané absolvované odborné předměty a nesplní zákonem stanovené podmínky pro přijetí do vyššího ročníku. S ověřováním tohoto modelu počítá MŠMT do roku 2022. Dodatek pokusného ověřování byl zveřejněn na webových stránkách ministerstva 26. 6. 2019.

autor: Tisková zpráva